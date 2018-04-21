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ЦБ Сирии предлагает рассмотреть использование рубля и сирийского фунта во взаиморасчетах
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ЦБ Сирии предлагает рассмотреть использование рубля и сирийского фунта во взаиморасчетах 

Прайм 17 минут назад
Необходимо рассмотреть возможность использования национальных валют России и Сирии во взаиморасчетах между двумя странами, считает заместитель главы Центрального банка Сирии Хазем Карфуль.
"И Сирия, и Россия являются объектами международных санкций. Мы должны использовать большое количество инструментов и возможностей, которые существуют между нашими странами. Самое главное — это создание инструмента обеспечения торгового обмена с применением национальных валют для взаиморасчетов. Я предложил бы основываться, прежде всего, на национальных валютах. Это будет большим вкладом в развитие отношений и совершенствование экономик", — сказал Карфуль, выступая на конференции по экономическому восстановлению Сирии в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
По его словам, можно рассмотреть также привлечение и третьей валюты, например, юаня.
"Можно также использовать китайский юань, который является одной из резервных валют. Можно легко использовать возможности, которые есть у центробанков России и Сирии", — добавил Карфуль.
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