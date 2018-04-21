Ещё
В Орле общественники проверили работу участковых
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Хакасии разбился легкомоторный самолет
В Хакасии разбился легкомоторный самолет

В Орле общественники проверили работу участковых 

РИА 57 24 минуты назад
Фото: РИА 57
Члены общественных советов при областном и городском УМВД побывали в участковом пункте полиции №1 Железнодорожного района.
Общественники расспросили полицейских об особенностях приема граждан, порядке регистрации обращений и заявлений а также проверили ведение ими необходимой документации, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Председатель Общественного совета при УМВД России по Орлу Сергей Руденко и член Общественного совета при региональном управлении Валерий Бубнов также проверили, как работают с населением участковые уполномоченные полиции ОП №1.
Полицейские ответили на все вопросы представителей общественности и рассказали об особенностях административного участка, с какими вопросами приходят жители участка к полицейским.
По мнению проверяющих, обстановка, созданная в помещении участкового пункта полиции, располагает к доверительному общению граждан и сотрудников ОВД. Здесь созданы комфортные условия для посетителей, которые во время ожидания могут воспользоваться справочными и профилактическими материалами
Сообщение В Орле общественники проверили работу участковых появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Банный мост и объездная: чиновники рассказали о реконструкции В Орле оборудуют три платных парковки В Орловской области пройдут масштабные учения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство40
ФСБ предотвратила теракты в России138
Скончалась Нина Дорошина189
В Сети всплыли эротические фото Собчак185
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть115
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение