В Орле общественники проверили работу участковых

Члены общественных советов при областном и городском УМВД побывали в участковом пункте полиции №1 Железнодорожного района.

Общественники расспросили полицейских об особенностях приема граждан, порядке регистрации обращений и заявлений а также проверили ведение ими необходимой документации, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Председатель Общественного совета при УМВД России по Орлу Сергей Руденко и член Общественного совета при региональном управлении Валерий Бубнов также проверили, как работают с населением участковые уполномоченные полиции ОП №1.

Полицейские ответили на все вопросы представителей общественности и рассказали об особенностях административного участка, с какими вопросами приходят жители участка к полицейским.

По мнению проверяющих, обстановка, созданная в помещении участкового пункта полиции, располагает к доверительному общению граждан и сотрудников ОВД. Здесь созданы комфортные условия для посетителей, которые во время ожидания могут воспользоваться справочными и профилактическими материалами