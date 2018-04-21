Порядка 165 тысяч жителей вышли на субботник в СЗАО

21 апреля во всех районах Северо-Западного округа прошли субботники. К общегородской экологической акции присоединились порядка 165 тысяч жителей округа. Главной площадкой на северо-западе стала Кировская пойма в парке «Москворецкий». Участие в уборке природной территории принял и префект СЗАО Алексей Пашков

— Мы приводим в порядок округ после зимы. Сегодня завершающий день общегородских субботников, но работы по уборке в рамках месячника по благоустройству продолжатся до конца апреля, — отметил Алексей Пашков.

Префект также добавил, что Кировскую пойму начали обустраивать в прошлом году. В парке установили новые скамейки, урны, детские игровые и спортивные площадки, опоры освещения с энергосберегающими лампами, высадили новые деревья и кустарники.

— Помимо мусора, сегодня мы убрали две несанкционированные пикниковые зоны. В Кировской пойме есть оборудованные места, куда жители могут отправиться на пикник, — отметил он.

На субботнике было много молодежи, семей с детьми, школьников и пожилых людей.

— Я пришла вместе с нашим знамениты хором «Строгинские зори». Нас пригласили для участия в концертной программе, но мы не удержались и тоже взяли грабли! Я выхожу на субботники уже 50 лет подряд! Это не только возможность привести в порядок свой округ, но и замечательный способ зарядиться хорошим настроением, — поделилась Ида Моисеевна.

Сухие ветки и прочий мусор участники акции убирали вручную. По правилам очистки природных территорий, листву можно сгребать только с тропинок и исключительно граблями веерного типа. Закончив уборку, жители развесили в парке новые скворечники. После того, как все ударно потрудились и подкрепились на полевой кухне, на площадке прошла интерактивная программа с викторинами, играми и танцами.