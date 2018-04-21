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Министры финансов и главы ЦБ стран «Группы 20» обсудили влияние торговых споров на  глобальную экономику
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Министры финансов и главы ЦБ стран «Группы 20» обсудили влияние торговых споров на  глобальную экономику 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Вашингтон, 21 апреля /Синьхуа/ — На только что завершившейся встрече министров финансов и глав Центробанков стран «Группы 20» было обсуждено влияние торговых споров на рост глобальной экономики, однако конкретные меры в торговой сфере не рассматривались. Об этом в пятницу заявил Николас Духовне, министр финансов Аргентины, являющейся очередным председателем «Группы 20».
Встреча завершилась в пятницу в Вашингтоне. Н. Духовне на итоговой пресс-конференции отметил, что торговые споры представляются одним из рисков, ведущих к спаду в глобальной экономике. Члены «Группы 20» обсудили потенциальное влияние торговых споров на мировую экономику, а также скрытое разрушительное влияние перестройки торговой системы на глобальную экономику.
По словам министра, будучи важнейшей платформой управления глобальной макроэкономикой, «Группа 20», главным образом, обсуждает как именно торговля влияет на экономический рост, а не рассматривает принятие конкретных мер в сфере торговли. Несмотря на ряд противоречий по торговым вопросам между членами «Группы 20» в прошедшие месяцы, все они в равной степени понимают важность торговли для экономического процветания и повышения производительности труда.
Глава центрального банка Аргентины Федерико Штурценеггер на пресс-конференции отметил, что как развитые экономики, так и экономические субъекты с формирующимися рынками осознают необходимость более справедливого разделения выгод от торговли и выступают в поддержку мультилатерализма. —0—
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