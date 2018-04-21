В Самаре остановят движение 13 трамвайных маршрутов

Временное ограничение введут завтра, 22 апреля, с 16 до 18 часов.

В горадминистрации просят жителей города заранее планировать свои поездки в это время.

Приостановят движение маршрутов № 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 24, 25, следующих по улицам Тухачевского, Дачной, Пензенской, Урицкого, Красноармейской, Галактионовской, Полевой, Ленина, Ново-Садовой, Демократической, Ташкентской.

Ограничение связано с тестовым трамвайным прогоном по трассе следования маршрута S5 «Железнодорожный вокзал — Стадион». Он будет делать остановки у музея Аладина, Самарской площади, проспекта Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошиной поляны. Конечная — Московское шоссе.