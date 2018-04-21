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Ялта и Латакия стали побратимами
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Ялта и Латакия стали побратимами 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости. Крымская Ялта и сирийская Латакия в субботу подписали соглашение о побратимских связях, сообщила мэрия Ялты.
Подписание соглашения состоялось в Латакии. Подписи под документом поставили заместитель главы администрации Ялты Михаил Антошкин и генеральный секретарь провинции Латакия Рафаат Мохаммед.
"Несмотря на то, что в стране идет война, побратимские связи между нашими городами должны плодотворно развиваться и прогрессировать по всем направлениям административно-хозяйственной деятельности двух городов-курортов. Ялта готова делать все необходимое для развития и укрепления дружбы между нашими прекрасными городами. Со своей стороны мы желаем сирийскому народу победы над террором внутри страны и тиранией со стороны запада, всегда готовы принять и поддержать сирийских братьев в нашем прекрасном городе", — цитирует мэрия Антошкина.
Кроме того, в субботу в Спортивном комплексе средиземноморских Олимпийских игр в Латакии состоялось открытие памятного знака «Аллея российско-сирийской дружбы» и высадка оливковой аллеи.
Оливковая аллея в субботу в это же время была высажена в Ялте в честь российско-сирийской дружбы. В церемонии приняли участие представители САР, участники IV Ялтинского Международного экономического форума и власти Крыма, Ялты, представители Никитского Ботанического сада.
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