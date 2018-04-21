Китай опубликовал генеральный план нового района Сюнъань

Пекин, 21 апреля / Синьхуа / — Китай в субботу опубликовал генеральный план нового района Сюнъань, создание которого является стратегическим решением с глубоким историческим значением, принятым Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин

"Генеральный секретарь Си Цзиньпин планировал, решал и продвигал /создание нового района Сюнъань/ лично, прилагая кропотливые усилия", — говорится в предисловии к документу.

"Создание нового района Сюнъань в провинции Хэбэй является важным решением и установкой ЦК КПК с товарищем Си Цзиньпином в качестве его ядра, они призваны продвинуть вперед скоординированное развитие Пекина, Тяньцзиня и Хэбэя", — указывается в документе.

Сюнъань рассматривается как очередной район национального значения после Специальной экономической зоны Шэньчжэнь и шанхайского нового района Пудун, отмечается в документе, который был одобрен ЦК КПК и Госсоветом КНР

Его строительство, указывается в документе, — «это важная стратегия на грядущие тысячелетия и дело государственной важности».

Этот генеральный план представляет собой основополагающие установки по проектированию и развитию нового района Сюнъань, которые отображают перспективы района к 2035 году и ориентированы на середину 21-го века.

Документ состоит из 10 глав, среди которых — общие требования, разработка научной и разумной схемы, создание городского облика новой эпохи, создание прекрасной природной экологии и среды, развитие премиум-сегмента и высокотехнологичных отраслей, предоставление качественных шеринговых общественных услуг, формирование быстрой и высококачественной транспортной сети, строительство зеленого и «умного» нового города, создание модернизированной системы безопасности города, обеспечение упорядоченного и эффективного осуществления названного плана.

В апреле 2017 года Китай объявил решение о создании района Сюнъань, который охватывает три уезда провинции Хэбэй, расположенных примерно в 100 км к юго-западу от Пекина.

Сюнъань призван взять на себя нестоличные функции Пекина. Туда будут перемещены из Пекина множество вузов, больниц, корпоративных штаб-квартир, финансовых и общественных учреждений.

В соответствии с генеральным планом будет построена Китайская /Хэбэй/ пилотная зона свободной торговли с Сюнъанем в качестве ее центра. -0-