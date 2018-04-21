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Стало известно, на что чаще всего жалуются нижегородцы
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Стало известно, на что чаще всего жалуются нижегородцы 

Нижегородская правда 49 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Фото: pixabay.comСтало известно, на что чаще всего жалуются нижегородцыВ лидерах народного гнева оказались сфера торговли, ЖКХ, связи и финансовых рынков.
Из 1300 жалоб почти половина (40,1%) пришлась на торговлю. О плохой работе коммунальщиков нижегородцы говорили в 13,5% случаев. Далее — по убывающей:
13,2% — услуги связи;
7,9% — деятельность на финансовых рынках;
6,2% — оказание бытовых услуг;
2,8% — оказание платных медицинских услуг;
11,1% — прочее.
Если говорить о торговле детально, то вопросы чаще всего возникают к технически сложным товарам и мебели: продавцы отказываются заменить товар либо вернуть за него деньги. Очень часто люди жалуются на товары, которые заказывали через интернет.
«Продолжают поступать обращения потребителей на отказ в расторжении договоров купли-продажи товаров, в основном постельных принадлежностей, приобретённых в кредит после посещения различного рода презентаций» — цитируем пресс-релиз управления Роспотребнадзора. Что касается услуг, то больше всего нижегородцев раздражает, когда им без их ведома подключают платные услуги.
Одной из наиболее проблемных сфер оказания услуг с точки зрения нарушенных прав потребителей и количества обращений стало жилищно-коммунальное хозяйство.
Подавляющее большинство обращений связано с правильностью начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, выставлением к оплате задолженности за услуги ЖКХ, в ряде случаев потребители заявляли о неправомерном без предварительного уведомления отключении подачи коммунального ресурса (бытового газа, электроэнергии). Эти обращения направлялись для рассмотрения по подведомственности в государственную инспекцию Нижегородской области.
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