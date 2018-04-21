План развития антарктической экспедиции утвердили в РФ

«Новый план является преемственным по отношению к аналогичному плану на 2013-2017 годы и направлен на расширение присутствия России в Антарктике. Численность Российской антарктической экспедиции без экипажей морских и воздушных судов будет составлять в 2018-2019 годах 110 человек, а начиная с 2021 года — 125 человек из числа зимовочного состава, 120 человек — из числа сезонного состава», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

В документе отмечается, что до 2020 года число русских антарктических станций будет сохраняться на уровне 2017 года. А в 2021 году в число круглогодичных будет переведена станция «Русская».