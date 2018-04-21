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Несколько десятков человек собрались в центре города и записали грустное видео про животных
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Несколько десятков человек собрались в центре города и записали грустное видео про животных 

ngs.ru 57 минут назад
Фото: ngs.ru
21 апреля в центре Новосибирска пошёл пикет зоозащитников с требованием принять закон «Об ответственном обращении с животными» — около 70 человек выстроились с плакатами и записали грустный видеоролик.
«Мы все ждем закона о защите, об ответственном обращении с животными. Кому-то жалко животных, кто-то наоборот, против — ему не нравятся эти стаи, — объяснила цель акции специалист по связям с общественностью Ассоциации Зоозащитников Сибири Елена Скрыпник. — Закон нужен и противникам животных, и любителям животных. Зоозащитники тоже не хотят, чтобы их на улице было такое большое количество и предлагаем комплекс мер, которые позволят совершенно гуманным способом сократить численность бездомных животных».
По её словам, кроме стерилизации, добиться снижения численности бездомных животных можно комплексом мер, в том числе обязательной регистрацией питомца вне зависимости от того, породистый он или нет. Ещё одна мера, привела она пример, — наказание тех, кто просто выбросил животное на улицу.
Сегодняшний пикет проходил в рамках всероссийской акции зоозащитников. 14 апреля подобные акции прошли в Москве и других городах страны.
В марте в Новосибирске был скандал по поводу жестокого обращения с животными — охранник магазина «Мария-Ра» убил маленькую собаку ножницами.
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