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Исследователи впервые засняли неизвестное существо, похожее на скрюченного кальмара
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Исследователи впервые засняли неизвестное существо, похожее на скрюченного кальмара 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Группа исследователей, которая называет себя Okeanos Explorer, запечатлела странное существо, живущее в глубинах Мексиканского залива, сообщает National Geographic.
Ранее они уже публиковали кадры с необычными тварями, например с осьминогом по кличке Каспер и светящейся медузой. То, что они увидели теперь, сильно отличается от предыдущих находок. Это существо с бордово-красным телом напоминает одновременно кальмара и наутилуса. Его щупальца закручены так, что топорщатся в разные стороны. Используя подлодку с дистанционным управлением, ученые сумели заснять животное с разных ракурсов, чтобы лучше рассмотреть. Зоолог Майк Веччионе (Mike Vecchione), специализирующийся на кальмарах, поделился соображениями о находке:
«Моя первая реакция была: «Что это, черт возьми, такое?» Оно не было похоже ни на одного кальмара, которого я видел в своей жизни, пока мы не начали к нему приближаться и осматривать с разных сторон».
oceanexplorergov
По его словам, еще слишком рано говорить о природе подводного обитателя. Он может в равной степени оказаться представителем неизвестного вида и кальмаром, принявшим необычную позу. Исследователи полагают, что подводная лодка могла напугать существо, из-за чего сработал защитный механизм. По другой версии такое положение помогает ему собирать детрит — неразложенные частицы мертвых организмов. В любом случае исследователи планируют повторить экспедицию ночью, чтобы посмотреть, будет ли оно светиться в темноте, как другие биолюминесцентные твари.
С 11 апреля по 3 мая команда проводит исследования в Мексиканском заливе. Видео с самыми интересными находками они всегда выкладывают у себя на канале, а также ведут прямую трансляцию приключений на сайте.
В середине апреля зоологи нашли у ядовитых и шипастых рыб-бородавчаток еще одно уникальное оружие — острое шило, скрытое в щеке.
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