За федеральный грант на благоустройство поборются пять городов Калининградской области

Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях инициирован Минстроем России . Наш регион представят Гусев , Гурьевск, Зеленоградск , Советск и Светлогорск.

Все проекты благоустройства прошли предварительное согласование с главным архитектором области и советником губернатора. В процесс подготовки заявок также были привлечены независимые эксперты в области архитектуры.

Победителей конкурса определят уже в июне. Их ждут премии: от 30 до 100 миллионов рублей.