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За федеральный грант на благоустройство поборются пять городов Калининградской области
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За федеральный грант на благоустройство поборются пять городов Калининградской области 

Вести Калининград 59 минут назад
Фото: Вести Калининград
Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях инициирован Минстроем России. Наш регион представят Гусев, Гурьевск, Зеленоградск, Советск и Светлогорск.
Все проекты благоустройства прошли предварительное согласование с главным архитектором области и советником губернатора. В процесс подготовки заявок также были привлечены независимые эксперты в области архитектуры.
Победителей конкурса определят уже в июне. Их ждут премии: от 30 до 100 миллионов рублей.
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