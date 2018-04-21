Ещё
Где высаживать деревья — выбирают сами жители
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Хакасии разбился легкомоторный самолет
В Хакасии разбился легкомоторный самолет

Где высаживать деревья — выбирают сами жители 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу, 21 апреля, во дворе дома № 21 по Садовнической улице собралось более ста местных жителей, чтобы высадить деревья.
Управа района Замосковречье из этого события устроила настоящий субботний праздник — с детской развлекательной программой и чаепитием. Торжественное мероприятие открыла глава управы района Замоскворечье Наталья Романова.
— Этот адрес для посадки деревьев выбрали местные жители, — сказала она. — Здесь будет посажены 10 лип и 320 кустарников.
Мероприятие посетил также префект Центрального округа города Москвы Владимир Говердовский. Он отметил, что высадка зеленых насаждений проводится в рамках городской акции «Миллион деревьев».
— И это уже стало доброй традицией. В ближайшие 10 дней в Центральном округе будут высаживать деревья в тех дворах, которые выбрали сами жители, — отметил префект.
Одни из самых активных участников субботника — ветераны.
— Они у нас всегда возглавляют прекрасные начинания, — похвалилась глава районного Совета ветеранов Елена Трепетова.
Также в высадке деревьев принимали участие члены Молодежной палаты района.
— Мы сегодня делаем очень нужное дело, так как с помощью новых зеленых насаждений будет чище воздух в столице, — сказал префект ЦАО Владимир Говердовский.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в акции «Миллион деревьев»
Вечерняя Москва: последние новости
Сверху видно все. Открылась самая высокая площадка континента Стоячие места могут появиться в самолетах Несколько боевиков ликвидированы на территории Дербента
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ предотвратила теракты в России148
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство41
Скончалась Нина Дорошина191
В Сети всплыли эротические фото Собчак186
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть117
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение