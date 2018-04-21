Где высаживать деревья — выбирают сами жители

В субботу, 21 апреля, во дворе дома № 21 по Садовнической улице собралось более ста местных жителей, чтобы высадить деревья.

Управа района Замосковречье из этого события устроила настоящий субботний праздник — с детской развлекательной программой и чаепитием. Торжественное мероприятие открыла глава управы района Замоскворечье Наталья Романова

— Этот адрес для посадки деревьев выбрали местные жители, — сказала она. — Здесь будет посажены 10 лип и 320 кустарников.

Мероприятие посетил также префект Центрального округа города Москвы Владимир Говердовский . Он отметил, что высадка зеленых насаждений проводится в рамках городской акции «Миллион деревьев».

— И это уже стало доброй традицией. В ближайшие 10 дней в Центральном округе будут высаживать деревья в тех дворах, которые выбрали сами жители, — отметил префект.

Одни из самых активных участников субботника — ветераны.

— Они у нас всегда возглавляют прекрасные начинания, — похвалилась глава районного Совета ветеранов Елена Трепетова.

Также в высадке деревьев принимали участие члены Молодежной палаты района.

— Мы сегодня делаем очень нужное дело, так как с помощью новых зеленых насаждений будет чище воздух в столице, — сказал префект ЦАО Владимир Говердовский.

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