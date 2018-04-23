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Вторая генеральная уборка Уфы собрала 105 тысяч горожан
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Вторая генеральная уборка Уфы собрала 105 тысяч горожан 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В субботу утром, 21 апреля, в Уфе во второй раз горожане вышли на субботник. Убирали город больше 105 тысяч горожан.
В этот раз к акции присоединились и школьники, и студенты, сотрудники предприятий, работники сферы ЖКХ, а также обычные горожане — жители частных и многоквартирных домов.
— Вывозили мусор 1045 единиц техники. Горожанам удалось собрать больше 4800 кубометров мусора. Также садили деревья и кустарники — около 200 саженцев появились на улицах города, — рассказали в пресс-службе уфимской мэрии.
В это же время дорожники ремонтировали асфальт и латали дыры — около 412 квадратных метров дорожного покрытия починили за день.
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