Вторая генеральная уборка Уфы собрала 105 тысяч горожан

В субботу утром, 21 апреля, в Уфе во второй раз горожане вышли на субботник. Убирали город больше 105 тысяч горожан.

В этот раз к акции присоединились и школьники, и студенты, сотрудники предприятий, работники сферы ЖКХ, а также обычные горожане — жители частных и многоквартирных домов.

— Вывозили мусор 1045 единиц техники. Горожанам удалось собрать больше 4800 кубометров мусора. Также садили деревья и кустарники — около 200 саженцев появились на улицах города, — рассказали в пресс-службе уфимской мэрии.

В это же время дорожники ремонтировали асфальт и латали дыры — около 412 квадратных метров дорожного покрытия починили за день.