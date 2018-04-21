Ещё
В Костроме отпразднуют юбилей начала вещания телевизионных программ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Костроме отпразднуют юбилей начала вещания телевизионных программ 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Для того, чтобы воплотить планы в жизнь требовалось построить в городе новый и уникальный по тем временам объект — телевизионную башню высотой 100 метров и весом более 80 тонн. Для строительства был выбран участок на улице Мясницкой, как наиболее возвышенная часть города.
Строительство телебашни далось не просто: то «смежники» не завезли стальные тросы и металлоконструкции, то монтажники не получали необходимый инструмент. Чтобы мечта костромичей о своем телевидении воплотилась в жизнь, связистам пришлось даже обращаться за помощью к костромским предприятиям. На заводе «Рабочий металлист» были изготовлены необходимые для завершения строительства конструкции.
Костромская телевышка, 1958 г.
Регулярное телевизионное вещание было начато в Костроме 21 апреля 1958 года. Первая программа Центрального телевидения — единственный телеканал на тот момент — транслировала передачи всего три дня в неделю по восемь часов в день. И хотя телевизионные приемники были большой редкостью среди населения, это было действительно знаменательное событие.
В последующие годы в регионе велось активное строительство сети телевещания: были построены телевизионные станции в Галиче и Шарье, запущены ретрансляторы в Макарьеве, Кологриве, Солигаличе — всего 13 станций практически во всех районах Костромской области. Менялись поколения связистов, строивших новые и обслуживающих действующие станции, но неизменным оставалось их стремление шаг за шагом идти к намеченной цели: телевидение должно прийти в каждый дом.
Вид с телебашни в Костроме
В 2009 году история телерадиовещания получила новый импульс. С принятием Федеральной целевой программы «Развитие телевещания в России» каждому жителю страны должен быть доступен единый пакет телеканалов в новом, качественном цифровом формате без абонентской платы. Костромская область стала одной из первых, на территории которой была запущена сеть цифрового эфирного телевещания. В 2014 году по всей области началось эфирное вещание первого мультиплекса, состоящего из 10 программ. В рамках этого проекта были полностью модернизированы все 13 действующих ретрансляторов, а также «с нуля» построены 11 цифровых эфирных ретрансляторов. Чтобы развить успех «цифры» к октябрю 2018 года во всех районах области будет запущена трансляция второго мультиплекса. Это даст возможность более, чем 98% жителей региона без абонентской платы смотреть 20 телеканалов.
В апреле 2018 года Костромской ОРТПЦ отмечает 60-летний юбилей начала регулярного телевизионного вещания в Костромской области. Надеемся, что столь значимый для жителей региона и для региональных СМИ информационный повод найдет отображение на страницах Вашего издания. По всем интересующим вопросам, предоставления дополнительной информации, архивных фотоматериалов и возможного посещения костромского филиала ФГУП «РТРС» можно обращаться: тел: +7 (4942) 222555, е-mail: kostroma@rtrn.ru
k1news.ru: последние новости
«Ростелеком» поддержал Премию «Блогер Года. Центр России» Общественная палата Костромской области получила право формировать состав советов, курирующих социальную сферу В Костромской области освободилась должность главного судебного пристава
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ предотвратила теракты в России148
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство41
Скончалась Нина Дорошина191
В Сети всплыли эротические фото Собчак186
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть117
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение