В Костроме отпразднуют юбилей начала вещания телевизионных программ

Для того, чтобы воплотить планы в жизнь требовалось построить в городе новый и уникальный по тем временам объект — телевизионную башню высотой 100 метров и весом более 80 тонн. Для строительства был выбран участок на улице Мясницкой, как наиболее возвышенная часть города.

Строительство телебашни далось не просто: то «смежники» не завезли стальные тросы и металлоконструкции, то монтажники не получали необходимый инструмент. Чтобы мечта костромичей о своем телевидении воплотилась в жизнь, связистам пришлось даже обращаться за помощью к костромским предприятиям. На заводе «Рабочий металлист» были изготовлены необходимые для завершения строительства конструкции.

Костромская телевышка, 1958 г.

Регулярное телевизионное вещание было начато в Костроме 21 апреля 1958 года. Первая программа Центрального телевидения — единственный телеканал на тот момент — транслировала передачи всего три дня в неделю по восемь часов в день. И хотя телевизионные приемники были большой редкостью среди населения, это было действительно знаменательное событие.

В последующие годы в регионе велось активное строительство сети телевещания: были построены телевизионные станции в Галиче и Шарье , запущены ретрансляторы в Макарьеве , Кологриве, Солигаличе — всего 13 станций практически во всех районах Костромской области . Менялись поколения связистов, строивших новые и обслуживающих действующие станции, но неизменным оставалось их стремление шаг за шагом идти к намеченной цели: телевидение должно прийти в каждый дом.

Вид с телебашни в Костроме

В 2009 году история телерадиовещания получила новый импульс. С принятием Федеральной целевой программы «Развитие телевещания в России » каждому жителю страны должен быть доступен единый пакет телеканалов в новом, качественном цифровом формате без абонентской платы. Костромская область стала одной из первых, на территории которой была запущена сеть цифрового эфирного телевещания. В 2014 году по всей области началось эфирное вещание первого мультиплекса, состоящего из 10 программ. В рамках этого проекта были полностью модернизированы все 13 действующих ретрансляторов, а также «с нуля» построены 11 цифровых эфирных ретрансляторов. Чтобы развить успех «цифры» к октябрю 2018 года во всех районах области будет запущена трансляция второго мультиплекса. Это даст возможность более, чем 98% жителей региона без абонентской платы смотреть 20 телеканалов.

В апреле 2018 года Костромской ОРТПЦ отмечает 60-летний юбилей начала регулярного телевизионного вещания в Костромской области. Надеемся, что столь значимый для жителей региона и для региональных СМИ информационный повод найдет отображение на страницах Вашего издания. По всем интересующим вопросам, предоставления дополнительной информации, архивных фотоматериалов и возможного посещения костромского филиала ФГУП «РТРС» можно обращаться: тел: +7 (4942) 222555, е-mail: kostroma@rtrn.ru