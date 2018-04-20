Над постпредом США в ООН Никки Хейли сгущаются тучи

Санкционный переполох

"Грядут новые санкции в отношении России. Министр финансов [Стивен] Мнучин объявит их в понедельник", — заявила Никки Хейли 15 апреля в интервью телеканалу CBS через неделю после введения Вашингтоном рестрикций в отношении 38 физических и юридических лиц, в том числе госслужащих и крупных предпринимателей.

Уже на следующий день после заявления Хейли акции "Русала" , и так пострадавшие от санкций 6 апреля, упали на Гонконгской бирже до исторического минимума.

Наконец, глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу заявил, что Хейли «забежала вперед» и могла «что-то перепутать».

Казалось бы, на этом все должно было закончиться. Но Никки Хейли ответила Кадлоу, что «не путается», а главе Национального экономического совета пришлось извиняться и заявить, что Хейли просто не предупредили о смене позиции Белого дома.

Недовольство Трампа

На фоне перепалки Хейли и Кадлоу газета The New York Times рассказала о том, что хозяин Белого дома и ранее был недоволен заявлениями Хейли в ООН и даже сердито выкрикивал: «Кто написал это для нее?», просматривая по телевизору выступление Хейли, в котором она критиковала Россию в связи с событиями на Украине

К тому же еще в декабре прошлого года Хейли рассказала в интервью CBS, что женщин, обвинявших президента Трампа в сексуальных домогательствах, «нужно выслушать». При том, что часть этих женщин призывала Конгресс США к расследованию, а самого хозяина Белого дома — уйти в отставку.

В целом неоконсервативные и даже ястребиные взгляды постпреда США в ООН далеко не всегда находят понимание у президента Трампа, неоднократно заявлявшего о том, что наладить отношения с Россией «было бы отлично».

"Не хочу быть тихоней"

Когда бывшая конгрессвумен и экс-губернатор штата Южная Каролина обсуждала с Трампом перспективу своего назначения, она сказала президенту, что не желает быть «тихоней или говорящей головой».

По словам самой Хейли, президент Трамп ответил, что выбрал ее «именно поэтому» — за ее решительность, самостоятельность и готовность выражать собственное мнение.

Теперь же обозреватель The Washington Post Юджин Дионн советует постпреду США в ООН «покинуть эту раскачивающуюся лодку на своих условиях».

Настоящее имя Никки Хейли — Нимрата Никки Рандхава. Ее родители — иммигранты-сикхи из индийского штата Пенджаб. Слово «сикх» в переводе с пенджабского языка означает «ученик» или «последователь». При этом статус ученика в процессе принятия внешнеполитических решений Вашингтона Хейли явно не устраивает.

Не устраивало такое положение и Рекса Тиллерсона

"Не сегодня, так завтра"

"Постпред США в ООН входит в число тех [государственных деятелей], кто не пробудет с Трампом весь президентский срок. Одна из ключевых тому причин — импульсивность самого внешнеполитического курса президента Трампа, которая связана с личностью этого человека", — сказал Гарбузов, добавив, что Хейли может лишиться своей должности, когда ей найдут достойную замену.

Комментируя слова Никки Хейли о том, что она не хотела быть «говорящей головой», директор ИСКРАН отметил, что внешнеполитический курс США — исключительно президентская прерогатива.

"Все послы, даже госсекретарь США и постпред в ООН, — проводники президентского курса. И если позиция Хейли входит в противоречие с видением президента, жертвой [противостояния с Белым домом] падет не президент, а сама Никки Хейли", — заключил Гарбузов.