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Родолфу хотел бы остаться в России после окончания карьеры
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Родолфу хотел бы остаться в России после окончания карьеры 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Ахмата» Родолфу отметил, что не против остаться в России после завершения карьеры. Он подчеркнул, что его семья готова к этому.
— Гильерме как-то сказал, что может остаться жить в России, в том числе и из-за непростой политической и экономической ситуации в Бразилии. Вы бы могли остаться насовсем?
— Да, без проблем. Дети уже говорят по-русски. Жена тоже все понимает, но стесняется общаться. Так что я бы остался, независимо от того, какая ситуация складывается в Бразилии. И в Москве, и в Грозном чувствую себя как дома. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Полностью интервью Родолфу
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