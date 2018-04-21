Часами слушать лютый бред: как Запад превратил зал ООН в театр абсурда

Пропаганда Запада, на самом деле, рассчитана на кого? На зомби, на идиотов?

Вы наверняка слышали про такой жанр в мировой драматургии — театр абсурда. Каждая пьеса в этом жанре, что на сцене, что на бумаге, выглядит как бессмысленное, лишенное логики нагромождение поступков и слов. Театр абсурда — это повторяющиеся диалоги, бесцельная болтовня, непоследовательность действий. И, как было написано в исследованиях искусствоведов, — все в этих постановках было подчинено одной цели: созданию сказочного, а может быть и ужасного, настроения…

Вот кто бы мог подумать, что созданный в середине XX века театральный жанр вдруг оживет прямо в зале заседаний совбеза ООН . Наверняка после очередного «хайли лайкли» …и заявлений что Россия уже не «весьма вероятно», а просто достоверно и наверняка ответственна за все плохое в этом мире — наверняка чувство абсурдности происходящего не покидало вас. Чтобы вынести этот поток сознания, передергиваний и «хайли лайкли» лжи, нужна просто нечеловеческая выдержка.

Кстати, пожалуй, одна из самых точных оценок поведения нашего представителя в Совбезе ООН Василия Небензи, попалась мне на глазах в Twitter. Где некий пользователь под ником «Голос Мордора» высказался так: «Я удивляюсь терпению Небензи. Часами слушать весь это лютый бред, сотканный из стандартных фраз и не психануть, да и просто не сойти с ума — тут нужны воистину стальные нервы».

Сто процентов! Причем поток, процитирую, «лютого бреда» наблюдается независимо от темы — касается ли это дверной ручки дома Скрипалей или псевдохимической атаки в сирийской Думе . Это надо было очень постараться превратить уважаемый международный орган, отвечающий за международную безопасность, за вопросы войны и мира — в повторяющиеся слово в слово монологи и нагромождение слов.

Но у Великобритании США это получилось! Как будто режиссер-постановщик раздал своим нанятым актерам тексты, распечатанные под копирку. И голос разума в лице Василия Небензи или представителя Китая , просто вязнет в этом невероятном потоке идентичных заклинаний. Тут действительно стальные нервы нужны и крепкая здоровая психика.

И возвращаясь сирийскому городу Дума. Вы наверняка помните, что именно эти, выложенные в социальные сети съемки перепуганных детей в больнице, стали поводом для удара крылатыми ракетами по Сирии неделю назад. Это видео стало единственным источником как информации о псевдоатаке, так и единственным ее доказательством. Министр обороны США Джеймс Мэттис , представитель Госдепартамента Хизер Науэр, Борис Джонсон и Макрон приводили в качестве обоснования химического нападения в Думе, именно это видео, снятое организацией «Белые каски». О ней мы, кстати, еще поговорим.

Короче, дистанция между войной и миром, между провокацией и ракетными ударами сократилась всего лишь до медиа истерики по поводу одного постановочного видео с детьми, с ингаляторами и шлангом с холодной водой. Как точно написало по этому поводу российское интернет-издание «Взгляд» , — «Военная пропаганда впервые стала важнее реальных боевых действий».

Дезинформация и пропаганда всегда были важным средством ведения войны, но никогда не было такого, чтобы реальные боевые действия имели меньшее значение, нежели рассказы о них. Сирийский конфликт стал для западных стран плацдармом для отработки новейших методов ведения информационной войны. Но если в «классических войнах» роль пропаганды в достижении поставленных командованием задач можно было оценить в 10–20% (основную часть «работы» все-таки делали солдаты), то в современных условиях информационная составляющая может достигать 90%.

Теперь вы понимаете, почему такому феноменальному давлению на Западе подвергается Russia Today и другие российские международные медиа, откуда все эти вопли про фабрики троллей. Запад видит в собственных СМИ инструмент войны, дезинформации и пропаганды, которые могут обеспечить 90% победы. Зачем ему другая, конкурирующая точка зрения? Зачем ему неудобная правда?

Конечно, в этой информационной войне, бывает, доходит до смешного. Помните — «театр абсурда». Западные корреспонденты, обнюхивающие рюкзак девочки в поисках следов смертельного химического оружия Асада, — это, поверьте, для тех кто проходил еще в советской школе уроки НВП — просто за гранью добра и зла.

И ведь самое удивительное — таки находят. Запах то ли хлора, то ли зарина с зоманом. И не падают ведь замертво в конвульсиях от удушья. И такая пропаганда, на самом деле, рассчитана на кого? На зомби, на идиотов? И вот тут, в этот самый момент, когда бред западных СМИ и заявлений в Совбезе ООН про «химатаку» просто зашкаливает, российские журналисты находят живым, здоровым и невредимым мальчика по имени Хасана. Да того самого, со страшного видео из подвалов больницы.

Ну вот, казалось бы, ложь разоблачена. У постановки, ставшей поводом для реальных бомбежек, оказались настоящие, не фейковые свидетели. И что, сейчас весь западный мир заявит: «Ой простите, ошибочка вышла. Не было химатаки! „Белые каски“ попутали, да? Короче, „невиноватая я, он сам пришел!“ Увы. В информационной войне чудес не бывает. И подозреваю, что на предстоящей неделе нам еще не раз предстоит вспомнить старую русскую поговорку про божью росу. Ну, ту, которая в глаза.

Но вот например, в The Times эту историю разместили мелким шрифтом и даже не на первой полосе. С огромным количеством кавычек и оговорок. Попутно заявив, что, возможно, заявление было сделано под давлением, а российское государственное телевидение часто транслировало дезинформацию.

Кто-то еще удивлен? Просто надо понимать, с кем мы на самом деле сейчас имеем дело на Западе. И, знаете, вот в этой обстановке тем важнее для нас каждый разумный и честный голос. Особенно такой, как Роджер Уотерс . Тот самый, из Pink Floyd.

Журналист Макс Блюменталь в статье на сетевом ресурсе „Серая зона“ опубликовал электронные письма, в которых некое агентство, представляющее в Великробритании интересы организации „Белые каски“, еще в 2016 году пыталось пригласить Уотерса на ужин, „организованный саудовско-британским миллиардером“ Хани Фарси. Целью ужина был сбор средств в поддержку сирийской некоммерческой организации. Как пишет Блюменталь, „документы демонстрируют, что специалисты хорошо финансируемой службы по связям с общественностью „Белых касок“ целенаправленно работают со знаменитостями, исходя из того, что они могут достучаться до сердец и умов широкой общественности на Западе“.

Роджер Уотерс, мудрый человек. Не только отказался тогда поддерживать своей репутацией организацию, распространяющие постановочные видео и фейки, но более того, буквально на днях во время своего концерта назвал все своими именами!

Потрясающе, да? Но, знаете, тут важна одна деталь: за последние годы в поддержку „Белых касок“ не раз выступали голливудские актеры, например, Джордж Клуни Бен Аффлек , музыканты Джастин Тимберлейк и группа Coldplay. Более того, в 2017 году короткометражный фильм „Белые каски“ получил „Оскар“ за лучший короткометражный документальный фильм. Кстати, очень интересный штришок: один из операторов этой картины из „Белых Касок“ Халид Хатиб не попал на церемонию вручения, поскольку… тадададам! Ему не дали американскую визу. Из-за подозрений в причастности к террористам.

Уже точно известно и неоднократно доказано, что „Каски“ были основаны в Турции бывшим британским офицером MI5 Джеймсом Ле Месерье. Еще при создании этот гражданский филиал террористов, практически частная военная компания информационной войны получила не менее 55 миллионов долларов от британского министерства иностранных дел , 23 миллиона долларов или более от Агентства США по международному развитию, и неописуемые миллионы из Королевства Катар , который также поддержал ассортимент экстремистских группировок в Сирии, включая »Аль-Каиду» (организация запрещена в РФ).

Так что были у «Касок» деньги на оплату услуг актеров Клуни и Аффлека. Но вот что смешно: в том же Голливуде сексуальные домогательства, непристойные шуточки и предложения неизбежно ведут к грандиозному скандалу и запрету на профессию. А публичная поддержка «Белых касок», по сути информационного боевого подразделения террористов, и даже номинация на Нобелевскую премию мира — это уважаемая и допустимая общественная деятельность?

Едва не состоявшееся вручение Нобелевской премии мира тем, кто на днях едва не развязал Третью мировую войну. Согласитесь, это и есть театр абсурда!

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