Ещё
Посол Сирии в РФ: Москва обязательно должна быть частью экономического будущего республики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Хакасии разбился легкомоторный самолет
В Хакасии разбился легкомоторный самолет

Посол Сирии в РФ: Москва обязательно должна быть частью экономического будущего республики 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия в первую очередь имеет право на участие в восстановлении Сирии и на то, чтобы быть частью ее экономического будущего. Об этом заявил посол Сирийской Арабской Республики Рияд Хаддад на конференции «Экономическое развитие Сирии» в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
"Россия должна участвовать в восстановлении Сирии, ведь именно с ее помощью мы смогли достичь таких результатов в борьбе против терроризма. Наши российские друзья в первую очередь должны стать частью новой сирийской экономики. Россия как никто имеет на это право", — сказал дипломат.
"Сегодня, несмотря на все препоны, которые чинят западные страны, вмешиваясь в дела суверенных государств, мы находимся здесь, в Крыму, в прекрасной российской республике. И успехи, которых достигает наша армия в войне с террористами, а мы находимся пороге победы, дает возможность начать совместную работу в ближайшее время", — добавил он.
4-й ЯМЭФ проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». В рамках форума проходит конференция, посвященная восстановлению экономики Сирии после длительной войны. Интересы арабской республики представляет правительственная делегация во главе с министром экономики и внешней торговли Мухаммедом Самир Халильем, а также группа сирийских предпринимателей.
ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
ТАСС: последние новости
Сирия надеется на помощь России в организации импорта своих товаров Тулеев заявил, что в будущем не видит себя в политике Крым надеется, что конференция на ЯМЭФ поможет развитию отношений с бизнесом Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство39
ФСБ предотвратила теракты в России116
Скончалась Нина Дорошина186
В Сети всплыли эротические фото Собчак184
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть114
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение