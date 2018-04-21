Посол Сирии в РФ: Москва обязательно должна быть частью экономического будущего республики

ЯЛТА, 21 апреля. / ТАСС /. Россия в первую очередь имеет право на участие в восстановлении Сирии и на то, чтобы быть частью ее экономического будущего. Об этом заявил посол Сирийской Арабской Республики Рияд Хаддад на конференции «Экономическое развитие Сирии» в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Россия должна участвовать в восстановлении Сирии, ведь именно с ее помощью мы смогли достичь таких результатов в борьбе против терроризма. Наши российские друзья в первую очередь должны стать частью новой сирийской экономики. Россия как никто имеет на это право", — сказал дипломат.

"Сегодня, несмотря на все препоны, которые чинят западные страны, вмешиваясь в дела суверенных государств, мы находимся здесь, в Крыму , в прекрасной российской республике. И успехи, которых достигает наша армия в войне с террористами, а мы находимся пороге победы, дает возможность начать совместную работу в ближайшее время", — добавил он.

4-й ЯМЭФ проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». В рамках форума проходит конференция, посвященная восстановлению экономики Сирии после длительной войны. Интересы арабской республики представляет правительственная делегация во главе с министром экономики и внешней торговли Мухаммедом Самир Халильем, а также группа сирийских предпринимателей.

ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.