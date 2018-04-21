Депутат от бундестага намерен работать над отменой санкций против Сирии

ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости . Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии » Вальдемар Гердт заявил, что будет работать над отменой санкций против Сирии и стимулировать немецкий бизнес вкладывать в восстановление экономики арабской республики.

"Если мы будем создавать немецко-сирийские предприятия в сфере малого бизнеса, мы не просто вернём вам ваших граждан, но и войдём туда немецким бизнесом. И мы рады будем участвовать в восстановлении Сирии", — сказал Гердт, обращаясь к министру экономики Сирии, выступая на конференции по экономическому восстановлению Сирии в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Немецкий депутат также заявил, что его партия готова наладить обучение молодых сирийских бизнесменов, и для этого нужен обмен опытом с сирийской стороной.

"Мы сейчас будем серьезно работать над вопросом отмены санкций против Сирии, которые не несут никакого ни гуманитарного, ни социального характера, кроме как нагнетания обстановки. Мы говорим о проблемах в этой стране и тут же делаем санкции, чтобы усугубить эти проблемы. Думаю, что этот вопрос в скором будущем будет решён", — сказал он.

Депутат также предложил организовать ещё одну конференцию по восстановлению экономики Сирии в Германии. «Это был бы огромный толчок для немецкого бизнеса, и я уверен, что мы с помощью этой программы вызовем большое желание участвовать в этом процессе», — отметил он.

При этом немецкий депутат отметил, что сирийская сторона должна поспособствовать возвращению беженцев из Европы в Сирию и создать нужные для этого условия.

"Нужна и государственная поддержка создаваемых малых предприятий. Мы, со своей стороны, включим все инструменты господдержки, действующие на территории Германии для среднего и малого бизнеса. Но надо говорить и о безопасности тех людей, которые будут возвращаться в Сирию", — сказал Гердт.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму . Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России . В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.

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