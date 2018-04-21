Власти высоко оценили организацию субботника в Котельниках

Настроение отличное, погода замечательная. Все с удовольствием убирают территорию. Готовимся к лету и чудесной погоде. Организация субботника отличная, люди активно участвуют и приходят на субботник. Для жителей работает полевая кухня, чай — Александр Шишкин.

Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области активно подключились к субботнику в Котельниках. Они приводят в порядок Центральную аллею в микрорайоне Белая Дача.

Традиционно в полном составе принимаем участие в субботнике в Котельниках, чтобы внести свою лепту в благоустройство города, сделать его еще лучше. Настроение отличное. Побелили деревья, убрали мусор

— Александр Золотых, начальник территориального отдела Госадмтехнадзора № 15.

Он также отметил высокую подготовку муниципалитета к субботнику: «Играет музыка, никакой нехватки в инвентаре нет. Перчатки, грабли, футболки, побелка, лопаты — все выдается».

На этом участке также убираются жильцы близлежащих домов. Люди пришли на субботник целыми семьями: здесь работает развлекательная программа для юных жителей города, подготовленная для горожан торговым центром «Мега Белая Дача».