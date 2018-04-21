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Власти высоко оценили организацию субботника в Котельниках
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Власти высоко оценили организацию субботника в Котельниках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Члены правительства Московской области высоко оценили организацию субботника на территории городского округа Котельники. В частности, замминистра имущественных отношений Подмосковья Александр Шишкин, который убирается в сквере микрорайона Ковровый, заявил о высокой организации мероприятия.
Настроение отличное, погода замечательная. Все с удовольствием убирают территорию. Готовимся к лету и чудесной погоде. Организация субботника отличная, люди активно участвуют и приходят на субботник. Для жителей работает полевая кухня, чай  — Александр Шишкин.
Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области активно подключились к субботнику в Котельниках. Они приводят в порядок Центральную аллею в микрорайоне Белая Дача.
Традиционно в полном составе принимаем участие в субботнике в Котельниках, чтобы внести свою лепту в благоустройство города, сделать его еще лучше. Настроение отличное. Побелили деревья, убрали мусор
— Александр Золотых, начальник территориального отдела Госадмтехнадзора № 15.
Он также отметил высокую подготовку муниципалитета к субботнику: «Играет музыка, никакой нехватки в инвентаре нет. Перчатки, грабли, футболки, побелка, лопаты — все выдается».
На этом участке также убираются жильцы близлежащих домов. Люди пришли на субботник целыми семьями: здесь работает развлекательная программа для юных жителей города, подготовленная для горожан торговым центром «Мега Белая Дача».
21 апреля в Подмосковье проходит общеобластной субботник. В Котельниках ему дала старт глава города Ирина Польникова. Работы по уборке ведутся на всех территориях муниципалитета: дворах, скверах, вдоль дорог, общественных местах.
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