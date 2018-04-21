Порядка 670 сотрудников предприятий вышли на субботник в Котельниках

Порядка 670 сотрудников различных предприятий городского округа Котельники приняли участие в субботнике. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.

В Котельниках жители, а также сотрудники различных учреждений и предприятий приняли активное участие в субботнике. В частности, порядка 670 сотрудников предприятий города сегодня приводили в порядок свои подведомственные территории

Глава Котельников добавила, что участвовали сотрудники торгового центра «Мега Белая Дача», магазина ИКЕА , компаний «Белая Дача», «Концерн Русич», строительной организации «ПИК» и многие другие. Уборка проводилась в микрорайонах Силикат, Белая Дача и Южный, на Дзержинском шоссе, у метро «Котельники», а также других территориях. Ирина Польникова подчеркнула, что также в субботнике участвовали управляющие компании.

В городском округе Котельники в 10.00 стартовал общегородской субботник.