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Порядка 670 сотрудников предприятий вышли на субботник в Котельниках
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Порядка 670 сотрудников предприятий вышли на субботник в Котельниках 

360tv.ru 51 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Порядка 670 сотрудников различных предприятий городского округа Котельники приняли участие в субботнике. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.
В Котельниках жители, а также сотрудники различных учреждений и предприятий приняли активное участие в субботнике. В частности, порядка 670 сотрудников предприятий города сегодня приводили в порядок свои подведомственные территории
Ирина Польникова.
Глава Котельников добавила, что участвовали сотрудники торгового центра «Мега Белая Дача», магазина ИКЕА, компаний «Белая Дача», «Концерн Русич», строительной организации «ПИК» и многие другие. Уборка проводилась в микрорайонах Силикат, Белая Дача и Южный, на Дзержинском шоссе, у метро «Котельники», а также других территориях. Ирина Польникова подчеркнула, что также в субботнике участвовали управляющие компании.
В городском округе Котельники в 10.00 стартовал общегородской субботник.
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