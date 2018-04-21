Глава Котельников приняла участие в субботнике вместе с жителями

Глава городского округа Котельники совместно с жителями приняла участие в уборке дворовой территории у дома №10 микрорайона Силикат.

Глава Котельников вместе с жильцами дома привела в порядок двор. Здесь высадили цветы, покрасили ограждения и убрали территорию от мусора и прошлогодней листвы.

Настроение отличное, светит солнце, погода нам в этом помогает. Успеем хорошо и качественно провести работы по уборке городских территорий. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Приятно, что жители активно подключились к работам

После уборке во дворе дома № 10 глава Котельников проверила, как проводят уборку в яблоневом саду микрорайона Силикат. Участие в субботнике здесь принимают члены общественной палаты, молодежных организаций, сотрудники социальных учреждений.