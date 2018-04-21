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Глава Котельников приняла участие в субботнике вместе с жителями
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Глава Котельников приняла участие в субботнике вместе с жителями 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Глава городского округа Котельники совместно с жителями приняла участие в уборке дворовой территории у дома №10 микрорайона Силикат.
Глава Котельников вместе с жильцами дома привела в порядок двор. Здесь высадили цветы, покрасили ограждения и убрали территорию от мусора и прошлогодней листвы.
Настроение отличное, светит солнце, погода нам в этом помогает. Успеем хорошо и качественно провести работы по уборке городских территорий. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Приятно, что жители активно подключились к работам
Ирина Польникова.
После уборке во дворе дома № 10 глава Котельников проверила, как проводят уборку в яблоневом саду микрорайона Силикат. Участие в субботнике здесь принимают члены общественной палаты, молодежных организаций, сотрудники социальных учреждений.
В Подмосковье проходит общеобластной субботник. В Котельниках на уборку вышли сотрудники администрации, депутаты Совета депутатов, члены общественной палаты, городские предприятия и учреждения, службы ЖКХ, дорожники и жители. Также участвуют члены правительства Московской области и депутаты Мособлдумы. Уборка в Котельниках проводится на всей городской территории. Центральными площадками стали сквер в микрорайоне Ковровый, где расположена дивизионная пушка, яблоневый сад в микрорайоне Силикат и Центральная аллея на Белой Даче.
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