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Apple решила сменить свой логотип на один день
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Apple решила сменить свой логотип на один день 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Apple иногда модернизирует свой логотип по всему миру, чтобы выразить свою поддержку организаторам того или иного события. Ближайшее мероприятие, ради которого компания вновь изменит внешний вид «яблока», пройдет в это воскресенье, 22 апреля.
Этот день также известен как День Земли, который отмечают по всему миру. Большинство розничных магазинов Apple уже сменили свой логотип — к традиционному «яблоку» добавился зеленый листочек, символизирующий заботу корпорации об окружающей среде. Кроме того, сотрудники Apple Store переоденут привычные синие футболки на зеленые.
На днях Apple также приурочила к этому событию демонстрацию нового робота Daisy, работа которого заключается в разборке iPhone на части, чтобы как можно больше комплектующих переработать и использовать снова. А в начале апреля все структуры Apple полностью перешли на возобновляемую энергию. Как сообщили представители компании, в 2018 году показатель использования «зеленой» энергии Apple достиг 100%.
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