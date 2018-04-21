Apple решила сменить свой логотип на один день

Apple иногда модернизирует свой логотип по всему миру, чтобы выразить свою поддержку организаторам того или иного события. Ближайшее мероприятие, ради которого компания вновь изменит внешний вид «яблока», пройдет в это воскресенье, 22 апреля.

Этот день также известен как День Земли, который отмечают по всему миру. Большинство розничных магазинов Apple уже сменили свой логотип — к традиционному «яблоку» добавился зеленый листочек, символизирующий заботу корпорации об окружающей среде. Кроме того, сотрудники Apple Store переоденут привычные синие футболки на зеленые.

На днях Apple также приурочила к этому событию демонстрацию нового робота Daisy, работа которого заключается в разборке iPhone на части, чтобы как можно больше комплектующих переработать и использовать снова. А в начале апреля все структуры Apple полностью перешли на возобновляемую энергию. Как сообщили представители компании, в 2018 году показатель использования «зеленой» энергии Apple достиг 100%.