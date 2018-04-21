В Пскове готовят проект планировки и межевания территории для реконструкции улицы Текстильной 

Администрация Пскова сообщила о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции улицы Текстильной от улицы Алтаева до проспекта Энтузиастов в городе Пскове, соответствующее постановление подписал глава администрации. Детали проекта в постановлении не указаны, приложение к постановлению администрация не опубликовала. Отметим, в апреле началась подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции улицы Леона Поземского. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».