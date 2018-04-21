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Москва заявила о реализации плана России и Китая по КНДР
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Москва заявила о реализации плана России и Китая по КНДР 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Ситуация на Корейском полуострове развивается в положительном ключе в русле предложенной Россией и Китаем «дорожной карты» корейского урегулирования, заявил МИД России.
В сообщении на сайте МИД России говорится, что «дорожная карта» корейского урегулирования предполагает взаимное замораживание военной деятельности в регионе, налаживание прямых контактов КНДР с США и Республикой Корея и последующий выход на многосторонние переговоры по комплексному решению всех проблем региона.
Москва приветствовала заявление лидера КНДР Ким Чен Ына об отказе от проведения ядерных и ракетных испытаний. «Считаем данное решение важным шагом в направлении дальнейшей разрядки напряженности на Корейском полуострове», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Россия также призвала США и Южную Корею предпринять адекватные встречные шаги, направленные на снижение военной активности в регионе и достижение взаимоприемлемых договоренностей.
В субботу утром Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона на севере страны. Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление северокорейского лидера. Китай приветствовал решение КНДР. Решению Северной Кореи обрадовались и в Евросоюзе.
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