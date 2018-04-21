Москва заявила о реализации плана России и Китая по КНДР

Ситуация на Корейском полуострове развивается в положительном ключе в русле предложенной Россией Китаем «дорожной карты» корейского урегулирования, заявил МИД России В сообщении на сайте МИД России говорится, что «дорожная карта» корейского урегулирования предполагает взаимное замораживание военной деятельности в регионе, налаживание прямых контактов КНДР США и Республикой Корея и последующий выход на многосторонние переговоры по комплексному решению всех проблем региона. Москва приветствовала заявление лидера КНДР Ким Чен Ына об отказе от проведения ядерных и ракетных испытаний. «Считаем данное решение важным шагом в направлении дальнейшей разрядки напряженности на Корейском полуострове», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Россия также призвала США и Южную Корею предпринять адекватные встречные шаги, направленные на снижение военной активности в регионе и достижение взаимоприемлемых договоренностей. В субботу утром Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона на севере страны. Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление северокорейского лидера. Китай приветствовал решение КНДР. Решению Северной Кореи обрадовались и в Евросоюзе