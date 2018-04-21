300 дагестанцев прошли «Уроки мужества»

300 дагестанцев прошли «Уроки мужества»Около 300 школьников приняли участие в акции «Уроки мужества», которая прошла на базе государственного ансамбля песни и танца «Дагестан».

Организаторы мероприятия — Координационный информационно-культурный Центр (при содействии Министерства печати и информации республики, Министерства внутренних дел по РД), познакомили учеников с современными техническими возможностями с использованием интернета, дети прошли уроки кибергигиен.

«Существует такое понятие как кибертерроризм. И есть люди, работающие с вашими персональными данными. Взламывая вашу точку доступа на телефоне, злоумышленники могут проникнуть в него и скачать всю информацию с целью дальнейшего компромата или шантажа», — говорит руководитель общественного движения «Кибердружина» Григорий Пащенко.

Юным дагестанцам рассказали о современных технических возможностях с использованием интернета.

«Без вклада каждого из нас в это дело ничего не получится. Мы можем локализовано гасить эти проявления с помощью правоохранительных органов, но прекратить распространение этих идеологий мы можем только вместе. Для того, чтобы вовлечь в эту работу больше молодежи, мы планируем провести такие мероприятия в каждом крупном городе республики», — отметил присутствовавший на мероприятии замминистра печати и информации РД Сергей Снегирев

Рассказал Снегирев и о горячей линии (ссылка на линию http://112.rdpress.ru/#rec44195032), собирающей ссылки на материалы, разжигающие межнациональную рознь в интернете.

Активные пользователи горячей линии смогут выиграть — смартфон, гироскутер и другие призы.