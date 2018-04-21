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Десятки петрозаводчан вышли на субботник на Кукковке
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Десятки петрозаводчан вышли на субботник на Кукковке 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Горожане убрали территорию вокруг скульптуры «Кукковский петух».
Сегодня в парке у скульптуры «Кукковский петух» прошел очередной субботник в рамках акции «Чистый Петрозаводск». Участие в нем приняли несколько десятков горожан. Помимо уборки смета и крупного мусора, была произведена формовка деревьев и санитарная обрезка кустов.
Мусор вывезут сотрудники МУП «Автоспецтранс», а срезанные ветки — «Карелстройуправления».
Напомним, экологические акции в Петрозаводске проходят регулярно. Вся информация о субботниках размещена в разделе «Экология» на официальном сайте администрации Петрозаводска.
По материалам: ptzgovorit.ru
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