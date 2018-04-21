Во Вьетнаме вырастет мега-казино благодаря участию в проекте компании из Макао

Ожидается, что в проект, возводимый в Хойане, будут вложены инвестиции в размере 4 млрд USD На участке береговой линии протяженностью в три километра в центре Вьетнама строительные экскаваторы насыпают горы песка и щебня, готовя место под открывающееся в следующем году самое большое казино страны.

После завершения строительства проект в Хойане будет занимать площадь почти в 1 000 гектаров, на которой будут располагаться магазины, рестораны, поля для гольфа и аквапарки.

Инициатором проекта является Suncity Group Holdings Ltd.

Вьетнам делает ставку на развитие игорной индустрии, ориентируясь на китайских туристов, которые в огромном количестве стекаются в страну в последние годы.

В дополнение к объекту в Хойане строятся еще два казино, одно в Вандоне в северной провинции Куангнинь и одно на острове Фукуок на юге. Эти два проекта станут частью пилотной программы, которая впервые позволит гражданам Вьетнама играть в казино.

Казино в Хойане станет первым, принадлежащим компании SunCity, которая будет владеть одной третьей акций проекта. Кроме того, вьетнамская компания по управлению инвестициями и недвижимостью VinaCapital и инвестиционная группа VMS из Гонконга также будут иметь аналогичные доли в проекте.

«Правительство действительно хочет направить сюда поток туристов», — сказал Henry Tam, директор проекта Hoi An South Development, местной строительной компании, которая занимается возведением объекта в Хойане. Он добавил, что в целях развития этого региона будут построены школа и спортивный стадион для местных жителей.

«Это проект, который будет реализовываться примерно 15-20 лет», — сказал он. «Его площадь в четыре раза превышает площадь Cotai в Макао ».

Однако проект в Хойане сталкивается с проблемами. Гражданам Вьетнама запрещено играть в казино и игорный бизнес не имеет чёткого регулирования.

Также растёт и туристическая конкуренция внутри Азиатского региона, а Макао, который является крупнейшим в мире игорным центром, строит всё больше игорных зон, от него не отстают Южная Корея Филиппины , увеличивающие количество казино. Другие страны, такие как Сингапур , также активно конкурируют в этом секторе.

Ho Tram, многомиллиардный проект по строительству казино, расположенный в двух часах езды от Хошимина , из-за проблемы с финансированием задерживался, вплоть до его открытия в 2013 году. Казино, которое принадлежит Asian Coast Development, возглавляемое менеджером хедж-фонда Philip Falcone, изо всех сил пытается привлечь иностранных игроков в свою удаленную локацию.

Во Вьетнаме работают менее десятка казино, в основном мелкие, расположенные за пределами крупных городов. В настоящее время их могут посещать только владельцы иностранных паспортов.

Руководители Suncity оптимистично настроены в отношении Хойана, ссылаясь на сильную поддержку правительства, местную поддержку компании VinaCapital и крупномасштабные работы по возведению инфраструктуры, в частности строительство четырехполосной автомагистрали, которая соединит объект с международным аэропортом Дананга, расположенным в сорока километрах.

Кроме того, инвесторы возлагают основные свои надежды на китайских туристов. В 2017 году Вьетнам принял четыре миллиона посетителей из Китая , что на сорок девять процентов больше, чем в предыдущем году.

Первый этап проекта, включающий казино на сто сорок игорных столов и поле для гольфа, должен принять посетителей в 2019 году. Второй этап строительства, в ходе реализации которого будет благоустроена лагуна, построен аквапарк, второе поле для гольфа, деревня развлечений и еще четыре пляжных курорта, планируется завершить к 2023 году.

Anthony Chiu, финансовый директор Suncity, сказал, что стоимость первой фазы проекта составила шестьсот пятьдесят миллионов долларов США, из которых VinaCapital, Suncity и VMS вложили около семидесяти миллионов каждый, а остальные идут за счет банковского финансирования.

Компании, связанные с Chow Tai Fook Enterprises, возглавляемые гонконгским миллиардером Henry Cheng, строят 100 вилл и отель на 1176 номеров в рамках первой фазы.

В дополнение к объекту в Хойане Suncity Suncity также подписала соглашение о сервисном обслуживании проекта Van Don на севере.

Согласно планам Suncity, Van Don планируется открыть в 2019 году, однако на сегодняшний день подробности реализации отсутствуют. Иностранные инвесторы должны вложить более двух млрд долларов, чтобы претендовать на получение лицензии казино.

Операторы Лас-Вегаса, включая Las Vegas Sands (LVS. N), заинтересованы в строительстве казино во Вьетнаме в течение ближайших нескольких лет. Но Sands заявила, что будет инвестировать в казино только в том случае, если местные жители также смогут там играть.

Расширение казино

Для Suncity ставки в Хойане высоки.

Бум доходов от азартных игр в Макао создал огромные прибыли операторам казино, таким, как Suncity, которые приглашают игроков из материкового Китая и получают свои деньги.

Но по мере ужесточения контроля и отсутствия пространства, дальнейшее развитие игрового бизнеса в Макао становится затруднительным, и операторы пытаются расширяться за рубежом.

Их роль остается критической для азиатских казино, стремящихся привлечь китайских игроков, поскольку долги по азартным играм не подлежат юридическому исполнению в Китае.

Suncity несет ответственность за всю деятельность казино в Хойане, в том числе за привлечение VIP-игроков.

Правительство Макао в скором времени также планирует принимать окончательное решение о том, разрешить ли новым претендентам строить казино в сверкающем анклаве, как только шесть существующих лицензий начнут истекать, начиная с 2020 года.

Тридцати четырехпроцентная доля Suncity в проекте Хойана поможет компании позиционировать себя как претендента на получение лицензии казино в Макао, сказал Grant Govertsen, аналитик Union Gaming в Макао.

Andrew Lo, исполнительный директор Suncity, сказал, что Хойан также дал компании возможность управлять всей деятельностью объекта, а не просто являться поставщиком услуг.

«Я думаю, что это очень хорошая инвестиция», — сказал он. «Наша маркетинговая стратегия заключается в том, что мы станем развлекательным центром регионов Дананг и Хойан».

Источник: vnexpress.net