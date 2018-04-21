Ресин осмотрел благоустройство территории храмового комплекса на западе Москвы

Советник мэра и патриарха Владимир Ресин осмотрел благоустройство территории храмового комплекса в честь Казанской иконы Божией Матери. Площадку у церкви готовят к озеленению. Подъездные дорожки планируется выложить плиткой, а вокруг установить кованую ограду. Строительство самого храма практически завершено. Сейчас идёт отделка внутренних помещений, передает "ТВ Центр"

Специально по заказу изготавливается иконостас, который расписывают лучшие мастера столицы. Церковь рассчитана на 300 прихожан, место возведения выбрано не случайно. Раньше здесь находился православный собор, уничтоженный в 1930-е годы прошлого века.