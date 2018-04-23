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Юбилей Тургенева: в Орле появилось 200 новых дубов
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Юбилей Тургенева: в Орле появилось 200 новых дубов 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
К 200-летию великого русского писателя жители областного центра в минувшие выходные высадили саженцы дубов.
Мероприятие прошло в рамках социального проекта Орловского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».
В акции в день городского субботника приняли участие представители власти, общественники, студенты и трудовые коллективы.
Дубы были высажены в Орле в местах, связанных с великим писателем: в сквере «Дворянское гнездо», в историко-литературном квартале, на Тургеневском бережке и в сквере у ДК «Железнодорожников».
Порядка ста волонтёров — молодежные активисты, сотрудники областной и городской администраций убрали территорию у памятника Тургеневу на Пролетарской горе, прибрежную зону, набережную Оки и городского пляжа.
В сквере «Дворянское гнездо» был убран опиловочный мусор и посажены 45 дубов. Комсомольцы разных поколений привели в порядок территорию Комсомольской площади к 100-летию ВЛКСМ.
Сообщение Юбилей Тургенева: в Орле появилось 200 новых дубов появились сначала на РИА 57.
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