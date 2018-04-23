Юбилей Тургенева: в Орле появилось 200 новых дубов

К 200-летию великого русского писателя жители областного центра в минувшие выходные высадили саженцы дубов.

Мероприятие прошло в рамках социального проекта Орловского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».

В акции в день городского субботника приняли участие представители власти, общественники, студенты и трудовые коллективы.

Дубы были высажены в Орле в местах, связанных с великим писателем: в сквере «Дворянское гнездо», в историко-литературном квартале, на Тургеневском бережке и в сквере у ДК «Железнодорожников».

Порядка ста волонтёров — молодежные активисты, сотрудники областной и городской администраций убрали территорию у памятника Тургеневу на Пролетарской горе, прибрежную зону, набережную Оки и городского пляжа.

В сквере «Дворянское гнездо» был убран опиловочный мусор и посажены 45 дубов. Комсомольцы разных поколений привели в порядок территорию Комсомольской площади к 100-летию ВЛКСМ.