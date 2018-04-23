Более 6 тыс. кубометров мусора вывезли в Ленинском районе в ходе субботника

В Ленинском районе Подмосковья в ходе общеобластного субботника 21 апреля убрали 30 зон отдыха, привели в порядок 16 памятников, высадили деревья и кустарники, а также вывезли свыше 6 тысяч кубометров мусора, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

На территории Ленинского района 21 апреля прошел общеобластной субботник, в котором приняли участие более 19 тысяч жителей и 186 организаций муниципалитета. На уборку своей территории вышли сотрудники управляющих компаний, муниципальных организаций и учреждений, молодежный совет при главе Ленинского района и территориальные советы молодежи, представители общественных организаций, активные жители.

«21 апреля было убрано 120 детских игровых площадок, 131 двор, 30 зон отдыха — бульвары, скверы, парки, 16 воинских мемориалов и памятников, высажено более 800 деревьев и кустарников, 45 цветников и газонов. Всего в день субботника с территории района вывезено 6153 кубометра, или 13074 мешка мусора», — отмечается в сообщении.

Власти муниципалитета провели информационную работу по вовлечению жителей и созданию праздничной атмосферы в день субботника. В частности, было организовано несколько площадок с музыкальным сопровождением, горячим питанием, порядка 49 мест выдачи инвентаря. Также участникам в качестве сувениров раздавали футболки и кепки с фирменной символикой.

В субботнике в Видновском доме ребенка принял участие руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков