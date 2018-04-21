Ещё
Режим КТО ввели в Дербентском районе и городе Дербент в Дагестане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Режим КТО ввели в Дербентском районе и городе Дербент в Дагестане 

ТАСС 27 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
ТАСС, 21 апреля. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в субботу в Дербентском районе и городе Дербент в Дагестане. Об сообщил ТАСС представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Дагестане.
"В 13:30 мск начальником управления ФСБ России по Дагестану — руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима КТО в административных границах города Дербент и Дербентского района", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников.
В период проведения КТО вплоть до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.
ТАСС: последние новости
СМИ: шведский диджей Авичи скончался в возрасте 28 лет Тулеев заявил, что в будущем не видит себя в политике В День ВМФ ограничат въезд в Кронштадт
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство28
Скончалась Нина Дорошина167
В Сети всплыли эротические фото Собчак174
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили34
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни63
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение