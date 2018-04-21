Режим КТО ввели в Дербентском районе и городе Дербент в Дагестане 

ТАСС, 21 апреля. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в субботу в Дербентском районе и городе Дербент в Дагестане. Об сообщил ТАСС представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Дагестане.
"В 13:30 мск начальником управления ФСБ России по Дагестану — руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима КТО в административных границах города Дербент и Дербентского района", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников.
В период проведения КТО вплоть до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.