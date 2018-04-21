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Смоленский клуб собирает деньги на покупку Ибрагимовича
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Смоленский клуб собирает деньги на покупку Ибрагимовича 

Спорт-Экспресс 35 минут назад
Смоленский футбольный клуб «Искра», который в апреле дебютирует в первенстве КФК, дал старт необычной краундфандинговой кампании. В социальных сетях «Искра» объявила о старте сбора средств на покупку нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича. В первый день кампании удалось собрать 1774 рубля.
— Если придерживаться таких темпов, то в месяц мы соберем 53 220 рублей, а в год — целых 647 510 рублей, — приводит "Рабочий путь" слова заявления представителя клуба. — Исходя из трансферной стоимости Златана в 5000000 евро, мы сможем его купить через каких-то 540 лет! С учетом его амортизации, думаем, срок округлится до несчастных 500 лет! Мы же говорили, что все в этом мире возможно!
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