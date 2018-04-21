Смоленский клуб собирает деньги на покупку Ибрагимовича

Смоленский футбольный клуб «Искра», который в апреле дебютирует в первенстве КФК, дал старт необычной краундфандинговой кампании. В социальных сетях «Искра» объявила о старте сбора средств на покупку нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича. В первый день кампании удалось собрать 1774 рубля.