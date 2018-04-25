РФ и группа стран обратились к генсеку ООН в поддержку Комиссии по наркотическим средствам

"Данная инициатива нацелена на нейтрализацию попыток ряда государств переместить центр принятия решений по наркопроблематике в более удобные для них форматы, заточенные под продвижение нарколиберальных идей", — говорится в сообщении.

В письме отмечается, что Комиссия успешно справляется со своими задачами, а создание каких-либо новых структур по вопросам борьбы с наркотиками, которые бы дублировали ее деятельность, — контрпродуктивно и неоправданно в условиях ограниченных финансовых ресурсов ООН. По мнению авторов обращения, КНС призвана продолжить работу по подготовке и проведению в Вене в 2019 году полноформатного обзора выполнения государствами антинаркотических Политдекларации и Плана действий 2009 года.

Комиссия ООН по наркотическим средствам была учреждена в 1946 году, ее ключевые задачи — наблюдение за применением международных конвенций и соглашений относительно наркотических средств, координация деятельности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.