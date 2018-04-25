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РФ и группа стран обратились к генсеку ООН в поддержку Комиссии по наркотическим средствам
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РФ и группа стран обратились к генсеку ООН в поддержку Комиссии по наркотическим средствам 

ТАСС 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Российская Федерация от имени группы из 22 стран, среди которых Египет, Индонезия, КНР, Сингапур, Казахстан и другие, направили письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу в поддержку международной системы контроля над наркотиками и ключевой роли Комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС) в вопросах борьбы с их незаконным оборотом. Об этом в среду сообщается на сайте МИД РФ.
"Данная инициатива нацелена на нейтрализацию попыток ряда государств переместить центр принятия решений по наркопроблематике в более удобные для них форматы, заточенные под продвижение нарколиберальных идей", — говорится в сообщении.
В письме отмечается, что Комиссия успешно справляется со своими задачами, а создание каких-либо новых структур по вопросам борьбы с наркотиками, которые бы дублировали ее деятельность, — контрпродуктивно и неоправданно в условиях ограниченных финансовых ресурсов ООН. По мнению авторов обращения, КНС призвана продолжить работу по подготовке и проведению в Вене в 2019 году полноформатного обзора выполнения государствами антинаркотических Политдекларации и Плана действий 2009 года.
Комиссия ООН по наркотическим средствам была учреждена в 1946 году, ее ключевые задачи — наблюдение за применением международных конвенций и соглашений относительно наркотических средств, координация деятельности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
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