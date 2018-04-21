Ещё
Жители микрорайона Парковый пожаловались на активизировавшихся клещей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители микрорайона Парковый пожаловались на активизировавшихся клещей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жители микрорайона Парковый в Челябинске жалуются в социальных сетях на активизировавшихся после спячки клещей, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Фотографией крупного клеща, пойманного в лесу около жилых домов, поделился Богдан Корсаров.
В ответ жители Челябинска заявили, что первых клещей после прогулок начали снимать с себя и своих собак ещё две недели назад.
«Снег ещё не растаял, а эти твари уже тут как тут», — возмущается Алёна Пеганова.
«Я так и знал, теперь не в одну лесопарковую зону войти нельзя», — отмечает Даниил Миногин.
Отметим, что пока холодная погода и снег мешают челябинским чиновникам провести противоклещевую обработку парков и скверов. Тем временем количество пострадавших от укуса клещей в Челябинской области растёт с каждым годом. Так, в 2017-м клещи покусали 22,2 тыс. южноуральцев. Это на 40% больше, чем годом ранее. По словам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лучининой, клещевым энцефалитом заболело 98 жителей области, не привитых против этого заболевания, клещевым боррелиозом — 109.
Отметим, что с начала 2018 года Роспотребнадзор официально сообщил о 13 жертвах клеща в Челябинской области.
АиФ: последние новости
В Челябинске состоялось прощание с Ольгой Давиденко «Хлам хламу рознь!» Эксперты о старых вещах, которые можно дорого продать В Челябинской области «БУМ» на товары, заказанные через интернет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство28
Скончалась Нина Дорошина167
В Сети всплыли эротические фото Собчак174
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили31
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни63
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение