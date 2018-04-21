Жители микрорайона Парковый пожаловались на активизировавшихся клещей

Жители микрорайона Парковый в Челябинске жалуются в социальных сетях на активизировавшихся после спячки клещей, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Фотографией крупного клеща, пойманного в лесу около жилых домов, поделился Богдан Корсаров.

В ответ жители Челябинска заявили, что первых клещей после прогулок начали снимать с себя и своих собак ещё две недели назад.

«Снег ещё не растаял, а эти твари уже тут как тут», — возмущается Алёна Пеганова.

«Я так и знал, теперь не в одну лесопарковую зону войти нельзя», — отмечает Даниил Миногин.

Отметим, что пока холодная погода и снег мешают челябинским чиновникам провести противоклещевую обработку парков и скверов. Тем временем количество пострадавших от укуса клещей в Челябинской области растёт с каждым годом. Так, в 2017-м клещи покусали 22,2 тыс. южноуральцев. Это на 40% больше, чем годом ранее. По словам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лучининой, клещевым энцефалитом заболело 98 жителей области, не привитых против этого заболевания, клещевым боррелиозом — 109.