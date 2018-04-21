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В казачьем параде приняли участие более 10 тысяч человек
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В казачьем параде приняли участие более 10 тысяч человек 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
В Краснодаре прошли торжества в честь 27-й годовщины реабилитации казачества
В казачьем параде приняли участие более 10 тысяч человек
На параде, прошедшем на Театральной площади краевого центра, казаков, а также представителей Союза казачьей молодежи приветствовали глава региона Вениамин Кондратьев, вице-губернатор, атаман ККВ Николай Долуда, заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Вячеслав Косенков, премьер-министр Республики Адыгея Александр Наролин, прокурор края Сергей Табельский, глава УФСБ Кубани Игорь Колосов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
«Казаки Кубани получили право на продолжение своей истории, на возвращение казачьих традиций, культуры, уклада жизни», — цитирует главу региона пресс-служба. — «И в истории Кубанского казачьего войска тоже была начата новая летопись побед. Кубанское казачье войско стало фундаментом возрождения казачества по всей стране. И сегодня уже принято решение о создании Всероссийского казачьего войска. Это говорит о силе и значимости казачества в современной России».
Торжества в честь 27-й годовщины со дня принятия закона «О реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества» начались в десять утра у войскового собора святого благоверного князя Александра Невского. Праздничный молебен отслужил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.
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