Бывший украинский гимнаст Степко сообщил, что переезд в Россию помог ему остаться в спорте

24-летний Степко, родившийся в Запорожье , является участником двух Олимпиад, в 2012 году в Лондоне он выступал за сборную Украины , в 2016-м в Рио-де-Жанейро — за команду Азербайджана. В 2013 году спортсмен принес Украине золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях, в 2015-м завоевал для Азербайджана бронзу чемпионата мира, выступая на этом же снаряде. В 2017 году Степко принял решение перебраться в Россию и сейчас тренируется в Новосибирске . В марте 2018 года спортсмен получил российское гражданство.

"Если бы я остался в Азербайджане или вернулся обратно в Украину, то уже закончил бы со спортом, — заметил Степко. — Но я этого не хочу, в гимнастике уже 20 лет и намерен развиваться дальше. Но спорт — это спорт, появится возможность попадать здесь — буду стараться показывать результат".

"Я знаю, что мой переезд в Россию вызвал массу откликов, среди которых немало негативных, — продолжил собеседник ТАСС. — Не нужно абсолютно принимать на веру то, что сейчас везде пишут про меня, что я получил третье гражданство, и так далее. О своих истинных причинах перехода я буду говорить только тогда, когда покажу за Россию какой-то результат. Никто не знает, почему я уехал с Украины и что расстался с ребятами и федерацией без всяких конфликтов".

Степко сообщил, что поехал в Азербайджан не в погоне за какими-то материальными благами. «Я понимал, что там могу развиваться дальше, и мне удалось принести этой стране медаль чемпионата мира, — продолжил гимнаст. — Потом у меня случился спад, который сопровождался определенными проблемами. Возникла неприятная для меня ситуация, и я решил тренироваться в Новосибирске по приглашению Евгения Подгорного ».

Степко сделает все, чтобы проявить себя летом на Кубке России

На чемпионате России по итогам двух дней многоборья Степко показал восьмой результат, сумев отобраться в финал в упражнении на коне.

"Пока я не совсем доволен, как выступаю, потому что у меня был длительный соревновательный перерыв, — заметил спортсмен. — После Олимпийских игр в Бразилии я больше не выступал на международных стартах, да и национальные турниры из-за длительной смены гражданства проходили мимо меня. На этом чемпионате России нужно было показать себя с лучшей стороны, доказать, что я не сдался и готов бороться за место в сборной. На моих результатах не могло не отразиться и волнение после длительного простоя, не хватило уверенности, все-таки я выступал в новой обстановке".

Степко отметил, что показал в Казани не тот результат, на который был способен на сегодняшний день. «Теперь нам нужно сделать с тренерами выводы и готовиться дальше к Кубку России, набрав к нему более лучшую форму. Постараюсь там проявить себя, исполнив сложные программы. Я очень хочу работать и добиваться результата», — признался собеседник агентства.

Степко не нужно особое к нему отношение

"Удалось ли мне стать своим? Я уже достаточно давно в гимнастике, со многими ребятами очень хорошо знаком, — сказал Степко. — Но дружеские отношения — это одно, а проникнуться командным духом — это другое. Если я смогу достойно выступать, а команда будет во мне уверена, что не подведу, то постараюсь стать для нее своим".

Старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов ранее заявил ТАСС, что он не считает гимнаста Степко каким— то открытием, ему известно о сильных и слабых сторонах этого спортсмена.

"Алфосов все правильно говорит, — заметил собеседник ТАСС. — Хуже было бы, если бы со мной связывали большие надежды, а потом, в случае их неисполнения, наступило бы разочарование. Я пока набираю форму, а когда придет время, то отбор будет проходить по справедливому спортивному принципу. Мне не нужно особое к себе отношение".

"Мои заслуги остались в прошлом. Сейчас в России я простой мастер спорта, а не заслуженный. Мне нужно много работать и показывать высокие результаты, чтобы быть вызванным на подготовку со сборной командой. Я должен доказать федерации и тренерам, что они могут быть во мне уверены", — заключил Степко.