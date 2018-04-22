Сделанная в Якутске находка может увеличить возраст города на 200 лет

Якутске на месте строящегося Бульвара учителя археологи обнаружили останки древнего городища. Благодаря этой находке, возраст столицы Якутии может увеличиться на 200 лет, сообщили в пресс-службе администрации города.

— Найденные артефакты — керамика, полностью идентичная образцам раннеякутской кулун-атахской керамики XV-XVI веков, — отмечает кандидат исторических наук Екатерина Строгова , под руководством которой в сентябре прошлого года на месте будущего строительства велись раскопки.

По словам доктора исторических наук Анатолия Алексеева, о том, что на месте современного Якутска до прихода русских казаков существовало поселение, говорил еще академик Алексей Окладников. Но он основывал свои выводы на анализе фольклора и исторических источников. Теперь получены вещественные доказательства этого факта.

— Окладников искал эти доказательства, но не нашел. Да и сама раннеякутская кулун-атахская культура была выделена позже. Нам посчастливилось найти эти свидетельства только сейчас, — сказал ученый.

Точный возраст найденных предметов будет определен с помощью радиоуглеродного анализа. По словам Анатолия Алексеева, артефакты относятся примерно к XV веку.

Возраст Якутска отсчитывается с 1632 года, когда казаки-первопроходцы заложили острог неподалеку от его нынешнего месторасположения. Ученые считают: сделанная находка дает возможность говорить о том, что город как поселение был основан на 200 лет раньше.