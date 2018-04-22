Сделанная в Якутске находка может увеличить возраст города на 200 лет 

В Якутске на месте строящегося Бульвара учителя археологи обнаружили останки древнего городища. Благодаря этой находке, возраст столицы Якутии может увеличиться на 200 лет, сообщили в пресс-службе администрации города.
— Найденные артефакты — керамика, полностью идентичная образцам раннеякутской кулун-атахской керамики XV-XVI веков, — отмечает кандидат исторических наук Екатерина Строгова, под руководством которой в сентябре прошлого года на месте будущего строительства велись раскопки.
По словам доктора исторических наук Анатолия Алексеева, о том, что на месте современного Якутска до прихода русских казаков существовало поселение, говорил еще академик Алексей Окладников. Но он основывал свои выводы на анализе фольклора и исторических источников. Теперь получены вещественные доказательства этого факта.
— Окладников искал эти доказательства, но не нашел. Да и сама раннеякутская кулун-атахская культура была выделена позже. Нам посчастливилось найти эти свидетельства только сейчас, — сказал ученый.
Точный возраст найденных предметов будет определен с помощью радиоуглеродного анализа. По словам Анатолия Алексеева, артефакты относятся примерно к XV веку.
Возраст Якутска отсчитывается с 1632 года, когда казаки-первопроходцы заложили острог неподалеку от его нынешнего месторасположения. Ученые считают: сделанная находка дает возможность говорить о том, что город как поселение был основан на 200 лет раньше.