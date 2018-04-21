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Индонезия рассмотрит вопрос о членстве в ТТП
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Индонезия рассмотрит вопрос о членстве в ТТП 

Прайм 1 час назад
Индонезия рассматривает вопрос о присоединении к Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), несмотря на выход США из этого соглашения, заявил министр торговли страны Энггартиасто Лукита (Enggartiasto Lukita).
"Мы изучаем новое соглашение ТТП, поскольку без участия США оно будет другим", — цитирует министра газета Jakarta Post. По его словам, вопрос присоединения Индонезии к ТТП будет рассмотрен на 32-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в среду в Сингапуре.
Министр добавил, что четыре страны АСЕАН — Малайзия, Вьетнам, Сингапур и Бруней — уже являются членами ТТП, и поэтому они могут предоставить информацию остальным партнерам в Ассоциации, то есть Индонезии, Таиланду, Лаосу, Камбодже, Мьянме, Филиппинам.
"Страны АСЕАН сядут за стол переговоров, и четыре страны, которые уже являются участницами партнерства, проинформируют остальные шесть государств о членстве в ТТП", — заключил министр.
Соглашение о ТТП было подписано в 2016 году. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Участниками соглашения стали 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.
Однако в январе 2017 года президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оно было переработано.
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