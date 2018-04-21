Индонезия рассмотрит вопрос о членстве в ТТП

Индонезия рассматривает вопрос о присоединении к Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), несмотря на выход США из этого соглашения, заявил министр торговли страны Энггартиасто Лукита (Enggartiasto Lukita).

"Мы изучаем новое соглашение ТТП, поскольку без участия США оно будет другим", — цитирует министра газета Jakarta Post. По его словам, вопрос присоединения Индонезии к ТТП будет рассмотрен на 32-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в среду в Сингапуре

Лаосу, Камбодже, Мьянме, Филиппинам. Министр добавил, что четыре страны АСЕАН — Малайзия Вьетнам , Сингапур и Бруней — уже являются членами ТТП, и поэтому они могут предоставить информацию остальным партнерам в Ассоциации, то есть Индонезии, Таиланду

"Страны АСЕАН сядут за стол переговоров, и четыре страны, которые уже являются участницами партнерства, проинформируют остальные шесть государств о членстве в ТТП", — заключил министр.

Австралия, Мексика, Чили и Перу. Соглашение о ТТП было подписано в 2016 году. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Участниками соглашения стали 12 стран: США, Канада Новая Зеландия , Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония