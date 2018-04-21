Принцип единого окна: в Крыму упростят жизнь предпринимателям

СИМФЕРОПОЛЬ , 21 апр — РИА Новости Крым . В Доме предпринимателя, который недавно начал работать в Симферополе, собраны на одной площадке все инструменты поддержки представителей бизнеса. Об этом рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» руководитель Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства РК Дмитрий Зеленский.

По его словам, в центре работают 10 подразделений по принципу единого окна. В первый день работы дом посетили несколько десятков человек.

"Задача — сделать так, чтобы предпринимателю было просто, удобно получать услугу. Предприниматель приходит в одно место и в одном окне получает общую информацию, пакет документов, может сдать пакет документов. Здесь 10 окон, в которых работают консультанты по всем направлениям: организация инфраструктуры, микрофинансирование, гарантийная поддержка, кластерное развитие, народно-художественные промыслы, экспертная деятельность, корпорация развития", — рассказал Зеленский.

Глава фонда добавил, что также в этом центре планируется создать два окна, которые будут работать в «плавающем режиме». «Они будут работать по определенному графику. Эти места будут занимать представители контрольно-надзорных органов, банковские структуры», — пояснил он.

Зеленский отметил, что получить услуги в Дом предпринимателя можно по предварительной записи, однако тем, кто придет внепланово, в помощи не откажут. «Человек может просто прийти к нам без предварительной регистрации, выбрать консультанта, свободное время, получить поддержку или консультацию. Все наши услуги будут предоставляться на безвозмездной основе», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, в будущем в Доме предпринимателя планируется открыть образовательный центр.