Ещё
Принцип единого окна: в Крыму упростят жизнь предпринимателям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Принцип единого окна: в Крыму упростят жизнь предпринимателям 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости Крым. В Доме предпринимателя, который недавно начал работать в Симферополе, собраны на одной площадке все инструменты поддержки представителей бизнеса. Об этом рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» руководитель Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства РК Дмитрий Зеленский.
По его словам, в центре работают 10 подразделений по принципу единого окна. В первый день работы дом посетили несколько десятков человек.
"Задача — сделать так, чтобы предпринимателю было просто, удобно получать услугу. Предприниматель приходит в одно место и в одном окне получает общую информацию, пакет документов, может сдать пакет документов. Здесь 10 окон, в которых работают консультанты по всем направлениям: организация инфраструктуры, микрофинансирование, гарантийная поддержка, кластерное развитие, народно-художественные промыслы, экспертная деятельность, корпорация развития", — рассказал Зеленский.
Глава фонда добавил, что также в этом центре планируется создать два окна, которые будут работать в «плавающем режиме». «Они будут работать по определенному графику. Эти места будут занимать представители контрольно-надзорных органов, банковские структуры», — пояснил он.
Зеленский отметил, что получить услуги в Дом предпринимателя можно по предварительной записи, однако тем, кто придет внепланово, в помощи не откажут. «Человек может просто прийти к нам без предварительной регистрации, выбрать консультанта, свободное время, получить поддержку или консультацию. Все наши услуги будут предоставляться на безвозмездной основе», — подчеркнул он.
По словам Зеленского, в будущем в Доме предпринимателя планируется открыть образовательный центр.
РИА Новости Крым: последние новости
Серия суицидов в крымском СИЗО: ФСИН выясняет обстоятельства Имя героя присвоено еще одной крымской школе "Только заметили": сенатор о заявлении Госдепа о коррупции на Украине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство28
Скончалась Нина Дорошина170
В Сети всплыли эротические фото Собчак175
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили34
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни65
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение