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В День ВМФ ограничат въезд в Кронштадт
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В День ВМФ ограничат въезд в Кронштадт 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Въезд в Кронштадт на Военно-морской парад в День ВМФ, который отметят 29 июля, ограничат, чтобы избежать транспортных коллапсов, которые наблюдались на подъезде к Кронштадскому району Северной столицы в прошлом году. Об этом в субботу сообщил журналистам вице-губернатор Игорь Говорунов.
"Проводим проверку и подготовку инфраструктуры к Военно-морскому параду. Будут ограничения по въезду в Кронштадт. Свободного потока для всех желающих не будет точно. Из какой-то точки будет организована поездка шаттлов, будут парковки перехватывающие. Схема еще не утверждена" — сказал Говорунов.
Вице-губернатор также напомнил о транспортных коллапсах в прошлом году, когда желающие посмотреть на парад в День ВМФ сначала стояли в пробках на въезде в Кронштадт, а потом не могли выехать в сторону Петербурга.
"По опыту прошлого года губернатор поставил задачи. Однозначно будут сделаны дополнительные съезды и дорога-дублер", — добавил Говорунов.
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