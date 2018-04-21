В День ВМФ ограничат въезд в Кронштадт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 21 апреля. / ТАСС /. Въезд в Кронштадт на Военно-морской парад в День ВМФ, который отметят 29 июля, ограничат, чтобы избежать транспортных коллапсов, которые наблюдались на подъезде к Кронштадскому району Северной столицы в прошлом году. Об этом в субботу сообщил журналистам вице-губернатор Игорь Говорунов.

"Проводим проверку и подготовку инфраструктуры к Военно-морскому параду. Будут ограничения по въезду в Кронштадт. Свободного потока для всех желающих не будет точно. Из какой-то точки будет организована поездка шаттлов, будут парковки перехватывающие. Схема еще не утверждена" — сказал Говорунов.

Вице-губернатор также напомнил о транспортных коллапсах в прошлом году, когда желающие посмотреть на парад в День ВМФ сначала стояли в пробках на въезде в Кронштадт, а потом не могли выехать в сторону Петербурга.

"По опыту прошлого года губернатор поставил задачи. Однозначно будут сделаны дополнительные съезды и дорога-дублер", — добавил Говорунов.