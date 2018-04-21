Делегат ЯМЭФ от Сирии намерен построить отель Крыму 

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Делегат от Сирии на Ялтинском международном экономическом форуме высказал намерение инвестировать в строительство отеля в Крыму. Об этом в субботу в ходе конференции «Экономическое развитие Сирии» в рамках Ялтинского международного экономического форума сообщил Андрей Назаров, председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
"Экономическое возрождение Сирии — это не только инвестиции в Сирию, но и возможность благоприятного отношения к сирийским бизнесменам за пределами Сирии, это инвестиции в Россию, в Крым. Мы получили предложение от одного из участников сирийской делегации о желании инвестировать в строительство отеля в Крыму. Поэтому будет сирийский отель, и тогда не будет вопросов, где останавливаться сирийской делегации", — сказал Назаров.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.