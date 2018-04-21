Ещё
Делегат ЯМЭФ от Сирии намерен построить отель Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Делегат ЯМЭФ от Сирии намерен построить отель Крыму 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Делегат от Сирии на Ялтинском международном экономическом форуме высказал намерение инвестировать в строительство отеля в Крыму. Об этом в субботу в ходе конференции «Экономическое развитие Сирии» в рамках Ялтинского международного экономического форума сообщил Андрей Назаров, председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
"Экономическое возрождение Сирии — это не только инвестиции в Сирию, но и возможность благоприятного отношения к сирийским бизнесменам за пределами Сирии, это инвестиции в Россию, в Крым. Мы получили предложение от одного из участников сирийской делегации о желании инвестировать в строительство отеля в Крыму. Поэтому будет сирийский отель, и тогда не будет вопросов, где останавливаться сирийской делегации", — сказал Назаров.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
ТАСС: последние новости
Сирия надеется на помощь России в организации импорта своих товаров Тулеев заявил, что в будущем не видит себя в политике СМИ: шведский диджей Авичи скончался в возрасте 28 лет
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство35
Скончалась Нина Дорошина172
В Сети всплыли эротические фото Собчак177
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта8
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили40
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение