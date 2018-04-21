Саратовец продал краденную туалетную воду Lacoste за 600 рублей на рынке

Саратове ценитель дорогого парфюма попался на жажде наживы.

Как сообщили «Новостям Саратова» в пресс-службе ГУ МВД региона, кража парфюмерной продукции случилась неделю назад, в вчера, 20 апреля, в Ленинском районе Саратова полицейские задержали подозреваемого.

Отметим, что в участок заявила 37-летняя местная жительница, сообщив, что вор взял из магазина на ул. Тверской в доме № 37 пару флаконов туалетной воды Lacoste.

Причем, как оказалось, лично вору брэндовый парфюм оказался не нужен, он продал его на рынке. 40-летний безработный и ранее судимый за наркотики гражданин, не откладывая задуманное, продал воду прохожему на рынке возле остановки 3-я Дачная.

Прибыль составила 600 рублей, которые уже пущены в дело.