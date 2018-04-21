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СКР выяснит, почему в доме костромского ветерана-афганца не могут установить пандус
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СКР выяснит, почему в доме костромского ветерана-афганца не могут установить пандус 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Костромич Игорь Жулев — ветеран-афганец. В горячей точке он получил травму, из-за которой теперь вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Но вот куда передвигаться, кроме как по квартире, непонятно, потому что лестницу в подъезде костромича не могут оборудовать пандусом, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Игорь и его супруга с 2015 года пытаются добиться, чтобы доступная среда для инвалидов в их доме была создана, но пока их проблема никак не решается.
Первое обращение в ТСЖ «Новый город» и администрацию города они написали в октябре 2015 года. Именно с этого момента берет начало целая «эпопея» — обивание порогов, обращения, суды.
В конце 2016 года мы обратились в прокуратуру, которая стала представлять нас в суде. Мы прошли через 12 судебных заседаний. Суд принял решение, что пандус должны установить. Оно вступило в силу 1 декабря 2017 года, — рассказывает супруга ветерана Татьяна.
Но, несмотря на это, воз и ныне там. Пандуса нет, а, чтобы подарить мужу прогулку на свежем воздухе, Татьяна сама спускает коляску и помогает спуститься Игорю Львовичу. Хрупкая женщина служит для него опорой.
В самом начале они даже пытались найти спонсоров, чтобы приобрести электроподъемник, готовы были подключить его к своему счетчику. Но не срослось. По поводу обычного пандуса им говорили только одно — нет технической возможности установить. Якобы, уклон получается слишком крутым.
Через неделю после вступления решения суда в силу судебный пристав обратилась в администрацию и напомнила о том, что нужно выполнять обязательства.
Изначально проблема заключалась в том, что установка пандуса должна быть согласована со всеми жильцами дома. Его установили бы лишь про 100-процентном согласии людей, но согласия не было. Позже законодательство упростило этот процесс. В судебном решении прописано, что мы должны организовать ряд мероприятий для установки пандуса. Для костромича разработали несколько проектов, с какими-то он не согласился, но один все же подписал. Сейчас этот проект согласован и на его реализацию изыскиваются средства, — пояснили нам в администрации города.
Игорь Львович, пока сидит дома, занимается своим любимым делом — он филателист. Собирает марки и открытки афганской тематики. Он не раз завоевывал медали на филателистических выставках. А супруга его поддерживает всегда и во всем.
Мне важно, чтобы мой муж, замечательный человек, жил долго и хорошо, — говорит Татьяна.
Отметим, что проблемой ветерана-афганца заинтересовался следственный комитет. Костромское управление проводит проверку по этому факту.
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