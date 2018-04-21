Где провел субботник президент Беларуси

Слово и дело в публичных поступках белорусского лидера соблюдают привлекательную для политика гармонию и логическую завершенность. Объявив в Беларуси Год малой родины, президент встречает сегодня республиканский субботник вместе с тремя сыновьями на благоустройстве Трофимовой криницы на своей малой родине — возле агрогородка Александрия в Могилевской области, передает БЕЛТА.

Почти сто лет прошло со времени первых массовых субботников в России , но их традиции до сих пор остаются в сознании граждан Союзного государства как проявление личной инициативы, воли и трудолюбия. Они проводились в годы индустриализации, во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

Очень точно подобрал слова Александр Лукашенко , когда, обращаясь в этом году к общественности, дал понять, что «пришло время каждому не только вспомнить о своих корнях, о месте, где осталась частичка души, но и отдать долг этому клочку земли. Очень хочется, чтобы помощь шла от сердца, стала собственной инициативой. Она может быть материальной, созидательной, просветительской, творческой. Кто как может и кто сколько может. Зависит от возможностей, фантазии и желания каждого. Настал момент проявить себя и вписать свое имя в историю малой родины».

Что касается Трофимовской криницы, то это одно из любимых мест отдыха Александра Лукашенко в детстве. Несколько лет назад она была восстановлена по его поручению. Вода в ней освященная и уникально чистая по своим свойствам. За ней едут люди из всех окрестных районов, а нередко и из России. С родником его связывает и семейная история.

В свое время криницу обустроил дед президента — плотник Трофим. По его имени люди и стали называть это место. Сейчас возле криницы разбит небольшой сад, в котором деревья высажены в виде букв Т и К, увековечивая тем самым название источника.

Как уже сообщалось, в день республиканского субботника в этом году руководители государственных структур РБ также отправились каждый на свою малую родину, чтобы постараться вместе с общественностью сделать свой уголок страны еще краше. Личное участие в этом процессе, по словам Лукашенко, «будет для наших детей и внуков примером настоящего патриотизма, когда красивые лозунги и слова подкрепляются конкретными делами и поступками».

О масштабах республиканского субботника уже сообщил журналистам заместитель премьер-министра Михаил Русый . По его словам, которые приводит БЕЛТА, на нем трудятся около трех миллионов человек. По предварительной информации, наибольшее количество людей участвуют в субботнике в Минске — более 600 тыс., по 430-450 тыс. — в Гомельской и Брестской областях. Белорусская столица в лидерах и по заработанным деньгам.

Сам вице-премьер сегодня участвует в посадке леса в Акинчицком лесничестве Столбцовского лесхоза. Здесь же работает премьер-министр Андрей Кобяков и часть сотрудников аппарата правительства РБ.

Русый обратил внимание, что заработанные на субботнике деньги пойдут на важные социальные проекты. Половина средств будет направлена на обустройство населенных пунктов, мемориальных комплексов, мест захоронения воинов Великой Отечественной войны, подготовку детских лагерей к очередному сезону отдыха. Еще 50% средств пойдет на закупку оборудования для больницы скорой медицинской помощи в преддверии II Европейских игр 2019 года.

Субботник в Беларуси совпадает и с завершением акции «Неделя леса». К участию в ней подключились и представители международных организаций, работающих в РБ. Сотрудники лесхозов помогали людям выкапывать в лесу саженцы березы, рябины, клена, чтобы обустроить скверы и парки.