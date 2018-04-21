Как большевики хотели освободить Индию от Британской империи

Большевики до конца Второй мировой войны считали главной империалистической державой Великобританию . Падение капиталистической системы и победа мировой социалистической революции в геополитическом плане отождествлялись, прежде всего, с крушением Британской империи. А ведь ещё Наполеон I Бонапарт считал, что краеугольный камень мирового могущества Англии это Индия . Вырви Индию из-под владычества англичан — и вся Британская империя посыплется как карточный домик. [С-BLOCK]

Программа большевиков по национальному вопросу неизменно включала в себя освобождение колоний и право всех наций на независимость. С началом иностранной интервенции в 1918 году этот пункт был поставлен в практическую плоскость. Подъём национально-освободительной борьбы в странах Азии должен был, по мнению руководства РКП (б) и III Интернационала, создать проблемы в странах капитала, вынудить их прекратить помощь контрреволюционным силам в России и, возможно, привести к крушению колониальных империй, а вслед за тем — и к революциям в Европе.

Персией, Крупнейшими колониальными империями на тот момент были Британская и Французская, причём в Азии доминировала Великобритания. Её господство осуществлялось не только непосредственно над колониями, но и косвенным путём — неравноправных экономических договоров — над Китаем Афганистаном , а после Первой мировой войны — также и над большинством владений распавшейся Османской империи на Ближнем Востоке. Поэтому в стратегию большевиков органической частью вошли разжигание антибританских настроений, прежде всего, на мусульманском Востоке и подрыв там геополитических позиций Великобритании.

В этом отношении большевики стали продолжателями линии Германии и её союзников во время Первой мировой войны. Неудивительно поэтому, что в своей политике на Востоке РКП (б) нашла союзников в лице панисламистов и пантюркистов. Несмотря на их реакционный национализм, у них и у большевиков был общий враг в лице британского империализма. [С-BLOCK]

Достойно примечания, что в экспорте революции на Восток большевики делали ставку на мусульман. Британская Индия включала, помимо нынешней Республики Индия, также Пакистан Бангладеш . Мусульмане составляли одну пятую всего её населения, причём они казались большевикам более политическими активными, чем Индийский Национальный Конгресс Махатмы Ганди с его стратегией ненасилия.

После капитуляции Турции в Первой мировой войне осенью 1918 года один из её руководителей Энвер-паша, заочно приговорённый к смертной казни как военный преступник (организатор геноцида армян), бежал в Германию. Там в начале 1919 года с ним встретился друг Л. Д. Троцкого Карл Радек и убедил его сотрудничать с большевиками в деле разжигания антиколониальной революции на Востоке. Энвер-паша лелеял собственные планы, не отвечавшие целям большевиков, но на первых порах задачи совпадали. [С-BLOCK]

Тем временем белогвардейские армии двигались на Москву , и падение советской власти казалось неминуемым. Есть данные, что в августе 1919 года Троцкий предлагал руководству большевиков перебазироваться в Среднюю Азию и начать оттуда «освобождение Индии», став во главе антиколониального движения. Но до этого дело не дошло.

В начале 1920 года Энвер-паша сумел добраться до Москвы и начал работу в «Обществе единства революции с исламом», как большевики назвали свой центр по связям с антизападными исламистами и координации их действий против англичан. В это время основные силы белогвардейцев были разгромлены, и РКП (б) приступила непосредственно к экспорту революции на Восток.

В апреле 1920 года Красная армия вступила в Азербайджан , а 18 мая был высажен десант на Каспийском побережье Ирана. Там была провозглашена Персидская Советская Республика. По замыслу, её власть должна была распространиться со временем на весь Иран и положить конец режиму «британской марионетки» — шаха. Персидская Красная армия предприняла попытку наступления на Тегеран . [С-BLOCK]

В сентябре 1920 года большевики организовали в Баку 1-й Съезд народов Востока (эти съезды предполагалось сделать регулярными), призванный продемонстрировать мощь антиколониального движения в мусульманских странах. На съезде с докладом о единстве целей пролетарской революции и ислама выступил Энвер-паша. Однако съезд выявил непримиримые разногласия между группировками «революционных» исламистов, и больше не собирался. В ноябре 1921 года Энвер-паша был послан наркомом иностранных дел Г. В. Чичериным в Среднюю Азию для того, чтобы своим авторитетом переориентировать басмаческое движение с антисоветских позиций на антибританские.

Тем временем авантюра с советизацией Ирана закончилась крахом. Энвер-паша тоже внезапно изменил советской власти. Вместо того, чтобы убедить басмачей, он сам возглавил их борьбу против большевиков! Правда, уже в августе 1922 года он был убит, но надежды советского руководства прорваться к Индийскому океану были временно похоронены. [С-BLOCK]

Временно, но не окончательно. Как показывает, в частности, заказ в 1940 году большого количества разговорников на хинди и урду для офицеров РККА, советское руководство не оставляло планов «освобождения Индии». Очевидно, эти планы должны были вновь ожить в связи с советско-германским сближением в 1939-1940 гг. Во время визита наркома иностранных дел В. М. Молотова в Берлин в ноябре 1940 г. Гитлер предлагал Советскому Союзу принять участие в разделе Британской империи, суля Индию и нефтеносные берега Персидского залива. Известно, что Молотов не отверг напрямую такой возможности.