На ЯМЭФ-2018 обсудили экономическое развитие Сирии

Сегодня, 21 апреля, в рамках экономического форума состоялась первая ялтинская конференция «Экономическое развитие Сирии».

Сопредседатель « Деловой России Андрей Назаров заметил, что ранее были определены первые точки развития российско-сирийских отношений, а задача на сегодня — обсудить, какие отношения станут стартовыми и что думают эксперты о том, чтобы экономика сирийской республики была эффективной и «шла быстрыми темпами для улучшения благосостояния жителей Сирии ».

Назаров добавил, что Сирия понесла большие экономические потери. «Когда мы посещали Дамаск , видели, что очень много разрушено, при этом потенциал сирийского народа очень высокий», — заметил Назаров. Так, по его словам, доходы на каждого жителя были очень высокими, в 2010 году ВРП Сирии утроился до 60 млрд долларов.

«Нам кажется, что объединение усилий россиян и сирийцев не только в победе в войне против террористов, но и уже в возрождении экономики Сирии дадут высокие, эффективные результаты», — подытожил он.

Как ранее писал «ФедералПресс» , власти полуострова пригласили делегацию из Сирии — самую большую из всех (80 человек), среди которых представители правительства страны — в том числе министр экономики и внешней торговли, доктор Самер Аль-Халиль.

На форуме представители от Ялты подписали соглашение о побратимстве с сирийской Латакией, а позже участники высадили оливковые аллеи дружбы.