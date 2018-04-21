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На ЯМЭФ-2018 обсудили экономическое развитие Сирии
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На ЯМЭФ-2018 обсудили экономическое развитие Сирии 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня, 21 апреля, в рамках экономического форума состоялась первая ялтинская конференция «Экономическое развитие Сирии».
Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров заметил, что ранее были определены первые точки развития российско-сирийских отношений, а задача на сегодня — обсудить, какие отношения станут стартовыми и что думают эксперты о том, чтобы экономика сирийской республики была эффективной и «шла быстрыми темпами для улучшения благосостояния жителей Сирии».
Назаров добавил, что Сирия понесла большие экономические потери. «Когда мы посещали Дамаск, видели, что очень много разрушено, при этом потенциал сирийского народа очень высокий», — заметил Назаров. Так, по его словам, доходы на каждого жителя были очень высокими, в 2010 году ВРП Сирии утроился до 60 млрд долларов.
«Нам кажется, что объединение усилий россиян и сирийцев не только в победе в войне против террористов, но и уже в возрождении экономики Сирии дадут высокие, эффективные результаты», — подытожил он.
Как ранее писал «ФедералПресс», власти полуострова пригласили делегацию из Сирии — самую большую из всех (80 человек), среди которых представители правительства страны — в том числе министр экономики и внешней торговли, доктор Самер Аль-Халиль.
На форуме представители от Ялты подписали соглашение о побратимстве с сирийской Латакией, а позже участники высадили оливковые аллеи дружбы.
Напомним, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) входит в четверку крупнейших экономических форумов, проводимых в России. В этом году он проходит с 19 по 21 апреля.
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