Кудрин: более 50% идей экономической части послания президента связаны с инициативами ЦСР 

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Более половины инициатив, содержащихся в экономической части Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, связаны с предложениями Центра стратегических разработок (ЦСР).
Об этом заявил глава организации Алексей Кудрин в интервью программе «Поздняков», фрагменты которой были опубликованы в субботу на сайте телеканала НТВ.
"Больше 50% идей, которые были в экономической части [послания], они, скажем, связаны с нашим предложением. Я пока аккуратно так скажу. Но сейчас готовится указ, где будут более строго расписаны эти предложения, эта работа идет", — сказал он.
Послание Федеральному собранию президент РФ огласил 1 марта 2018 года.