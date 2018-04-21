Сын Тома Круза стал профессиональным рыбаком

Томом Крузом и Коннор Энтони Круз , некогда усыновленный звездами Голливуда Николь Кидман , имел все шансы стать знаменитостью, но предпочел должность одного из матросов на небольшом моторном судне в городке Клирвотер в Калифорнии. Экипаж лодки предлагает всем желающим рыбалку в открытом море. Несколько лет назад Коннор попробовал свои силы в качестве диджея. Парню было всего 16 лет, но он быстро добился впечатляющих успехов: в очередь за его выступлениями заказчики буквально выстраивались в очередь, расписанную на несколько месяцев вперед. А стоил часовой сет юноши 5 тысяч долларов. Свое последнее выступление он отыграл осенью 2016 года на вечеринке в честь Хэллоуина, после чего забросил дело, приносившее славу и деньги. Как он сам говорил в интервью, «что-то остановило его» и он не смог продолжать заниматься еще недавно любимым делом.

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Сейчас его график — это шестичасовой рабочий день, который начинается в пять утра. В день он зарабатывает около 850 долларов, что, впрочем, не так уж плохо, а в его обязанности входит содержать лодку в порядке и разделывать рыбу, которую ловят туристы. Как утверждает сам парень, он абсолютно счастлив.

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