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Сын Тома Круза стал профессиональным рыбаком
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Сын Тома Круза стал профессиональным рыбаком 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Коннор Энтони Круз, некогда усыновленный звездами Голливуда Томом Крузом и Николь Кидман, имел все шансы стать знаменитостью, но предпочел должность одного из матросов на небольшом моторном судне в городке Клирвотер в Калифорнии. Экипаж лодки предлагает всем желающим рыбалку в открытом море. Несколько лет назад Коннор попробовал свои силы в качестве диджея. Парню было всего 16 лет, но он быстро добился впечатляющих успехов: в очередь за его выступлениями заказчики буквально выстраивались в очередь, расписанную на несколько месяцев вперед. А стоил часовой сет юноши 5 тысяч долларов. Свое последнее выступление он отыграл осенью 2016 года на вечеринке в честь Хэллоуина, после чего забросил дело, приносившее славу и деньги. Как он сам говорил в интервью, «что-то остановило его» и он не смог продолжать заниматься еще недавно любимым делом.
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Сейчас его график — это шестичасовой рабочий день, который начинается в пять утра. В день он зарабатывает около 850 долларов, что, впрочем, не так уж плохо, а в его обязанности входит содержать лодку в порядке и разделывать рыбу, которую ловят туристы. Как утверждает сам парень, он абсолютно счастлив.
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Следует отметить, что Клирвотер был выбран Коннором не просто так. Именно в этом населенном пункте расположена штаб-квартира церкви саентологии, религии, в которой Коннор был воспитан. Кстати, Том Круз тоже избрал городок своим местом жительства, переехав из Лос-Анджелеса, — сообщает портал 7days.ru.
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